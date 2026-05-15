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Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo entra nella Rete dei Comuni Amici delle Api. Il 20 maggio una mattinata di laboratori e attività per la Giornata Mondiale delle Api

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Monterosso Almo, 15 maggio 2026 – Il Comune di Monterosso Almo entra ufficialmente nella Rete Nazionale dei Comuni Amici delle Api, confermando ancora una volta l’impegno nella tutela della biodiversità e dell’ambiente. L’adesione sarà celebrata in occasione della Giornata Mondiale delle Api, fissata per il prossimo 20 maggio 2026.
Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha organizzato una mattinata dedicata alla conoscenza del mondo delle api, al loro ruolo fondamentale per l’ecosistema e all’importanza dell’apicoltura sostenibile. L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio in piazza San Giovanni, dalle ore 9.00 alle 13.00.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’azienda locale Almo Miele di Paola Noto e con ARAS, l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani.
Il programma prevede laboratori didattici e sensoriali, giochi e attività per bambini e ragazzi, suddivise per fasce d’età. I partecipanti potranno anche visitare una mostra tematica dedicata alle api e al loro habitat.
Sarà inoltre attivo un Bee Info Point, spazio informativo e divulgativo per approfondire pratiche di apicoltura sostenibile e il valore dell’impollinazione per l’agricoltura e la biodiversità.
L’evento del 20 maggio vuole coinvolgere tutta la comunità, in particolare le nuove generazioni, per sensibilizzare su un tema cruciale per il futuro del pianeta.

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