  • 15 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Maggio 2026 -
Politica Nazionale

Minardo (FI): “Serve patto per l’autonomia, lo Statuto va aggiornato e reso più forte”

Il commissario regionale di FI: Trentino Alto Adige dimostra che autonomie speciali si rafforzano con riforme condivise
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

 Palermo, 15 maggio 2026 – “L’Autonomia siciliana non può essere soltanto una ricorrenza da celebrare, ma deve tornare a essere uno strumento reale ed efficace di governo e sviluppo. Lo Statuto del 1946 è una conquista storica straordinaria, ma oggi ha bisogno di essere aggiornato e rafforzato” lo afferma Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della Commissione Difesa della Camera.

“Non si tratta di mettere in discussione l’Autonomia speciale – spiega Minardo – ma, al contrario, di renderla più concreta, più moderna e più utile ai siciliani: chiarezza nelle competenze, vera autonomia finanziaria, meno burocrazia e una Regione capace di decidere e governare davvero”.

Per il commissario regionale degli azzurri, “chi oggi usa le difficoltà della Regione per mettere in discussione l’Autonomia sbaglia profondamente. La risposta non è meno autonomia, ma più responsabilità e più capacità di esercitarla bene. L’Autonomia si difende rendendola credibile ed efficiente”.

Minardo infine lancia una proposta: “serve un vero Patto per l’Autonomia tra tutte le forze politiche siciliane, al di là degli schieramenti. Il Trentino-Alto Adige, con la riforma appena approvata dal Parlamento, ha dimostrato che le autonomie speciali si rafforzano con riforme condivise, più competenze e una visione strategica, non con polemiche di corto respiro. Anche la Sicilia deve avere questa ambizione: aggiornare il proprio Statuto per costruire una Regione più forte, più autorevole e più capace di governare il proprio futuro”, conclude.

© Riproduzione riservata
599841

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Minardo (FI): “Serve patto per l’autonomia, lo Statuto va aggiornato e reso più forte””

  1. Pietro

    In decenni di autonomia non avete fatto altro che farvi i ca….. vostri! Nonni crediamo più! Più potere al popolo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube