  • 15 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Maggio 2026 -
Monterosso Almo | Sport

Grande sport a Monterosso Almo con la 24ª edizione del Memorial Giovanni Cannarella

Domenica in gara i giovani ciclisti di tutta la Sicilia e Sud Italia
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 15 maggio 2026 – Tutto pronto per la 24ª edizione del Memorial Giovanni Cannarella. La kermesse ciclistica giovanile, tra le più longeve e significative della Sicilia, è stata presentata ieri mattina a Palazzo della Provincia di Ragusa. L’incontro ha ufficialmente aperto il percorso verso l’edizione 2026, in programma domenica prossima 11 maggio, confermando il ruolo centrale del borgo Monterosso nel panorama sportivo regionale e del Sud Italia. Alla conferenza stampa sono intervenuti Salvatore D’Aquila per la società organizzatrice Nial Nizzoli Almo, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il presidente del Consiglio comunale di Monterosso Almo Giovanni D’Aquila, l’assessore comunale Paolo Amato e il presidente del Tribunale federale della FCI Salvatore Minardi. Una partecipazione che testimonia il valore sportivo e sociale della manifestazione. Il Memorial, patrocinato da Regione Siciliana, ARS, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comune di Monterosso Almo e Federazione Ciclistica Italiana, non è solo una competizione agonistica ma un omaggio alla memoria di Giovanni Cannarella, figura legata ai valori dello sport e alla crescita dei giovani . Infatti ogni edizione rinnova questo spirito.
Il tracciato 2026 resta quello consolidato degli anni scorsi: un circuito di 11,3 chilometri con partenza e arrivo in piazza San Giovanni, da ripetere sei volte per la categoria Allievi e nove volte per gli Juniores. Il ritrovo è fissato alle 11.30 presso il Centro Giovanile, la partenza ufficiale alle 14.00. Il percorso, tecnico e impegnativo, attraversa le vie principali del paese e la provinciale e statale verso Giarratana, offrendo agli atleti un banco di prova autentico e severo e al pubblico uno spettacolo di grande sport.

© Riproduzione riservata
599854

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube