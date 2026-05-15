Grande sport a Monterosso Almo con la 24ª edizione del Memorial Giovanni Cannarella

Monterosso Almo, 15 maggio 2026 – Tutto pronto per la 24ª edizione del Memorial Giovanni Cannarella. La kermesse ciclistica giovanile, tra le più longeve e significative della Sicilia, è stata presentata ieri mattina a Palazzo della Provincia di Ragusa. L’incontro ha ufficialmente aperto il percorso verso l’edizione 2026, in programma domenica prossima 11 maggio, confermando il ruolo centrale del borgo Monterosso nel panorama sportivo regionale e del Sud Italia. Alla conferenza stampa sono intervenuti Salvatore D’Aquila per la società organizzatrice Nial Nizzoli Almo, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il presidente del Consiglio comunale di Monterosso Almo Giovanni D’Aquila, l’assessore comunale Paolo Amato e il presidente del Tribunale federale della FCI Salvatore Minardi. Una partecipazione che testimonia il valore sportivo e sociale della manifestazione. Il Memorial, patrocinato da Regione Siciliana, ARS, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comune di Monterosso Almo e Federazione Ciclistica Italiana, non è solo una competizione agonistica ma un omaggio alla memoria di Giovanni Cannarella, figura legata ai valori dello sport e alla crescita dei giovani . Infatti ogni edizione rinnova questo spirito.

Il tracciato 2026 resta quello consolidato degli anni scorsi: un circuito di 11,3 chilometri con partenza e arrivo in piazza San Giovanni, da ripetere sei volte per la categoria Allievi e nove volte per gli Juniores. Il ritrovo è fissato alle 11.30 presso il Centro Giovanile, la partenza ufficiale alle 14.00. Il percorso, tecnico e impegnativo, attraversa le vie principali del paese e la provinciale e statale verso Giarratana, offrendo agli atleti un banco di prova autentico e severo e al pubblico uno spettacolo di grande sport.

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