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Politica | Scoglitti | Vittoria

Vittoria e Scoglitti al centro della transizione ecologica, Artini: “Sfida che si vince lavorando insieme e con programmazione”

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Vittoria, 11 maggio 2026 – Il PAESC (PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA) del Comune di Vittoria è il piano con cui la città di Vittoria e la frazione di Scoglitti programmano il proprio futuro energetico e climatico.

“Come molti sanno, il piano servirà a ridurre le emissioni inquinanti, usare meglio l’energia, adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e promuovere uno sviluppo più sostenibile per cittadini, imprese e territorio”

A dichiararlo i coordinatori cittadini del MPA – Grande Sicilia di Vittoria.

“Qualche settimana fa se ne è parlato in consiglio comunale e, prossimamente, il Paesc verrà riproposto per l’approvazione definitiva. Ci auspichiamo, quindi, che il piano venga approvato e condiviso da tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, perché quando si parla di ambiente non possono esistere divisioni dettate da logiche di partito, il tempo a nostra disposizione è poco e per tale ragione chiediamo massima celerità, impegno e responsabilità”

Il coordinamento inoltre informa la cittadinanza dell’ importante contributo fornito dal movimento per l’autonomia, grazie al lavoro dell’Avv. Giulia Artini, affinché il comune si doti di uno strumento efficace ed efficiente: “Nella mia qualità di esperto del sindaco del Comune di Vittoria ho avuto il piacere di partecipare a due incontri, il primo tenutosi giorno 30 aprile e il secondo sabato 9 maggio, alla presenza del Sindaco ON. Francesco Aiello, del Dirigente comunale Arch. Cultrone, del consigliere comunale del MPA – GRANDE SICILIA Salvatore Artini e dell’Energy Manager Ing. Barbalace” ha dichiarato la Artini.

“Come esperto – prosegue – ho presentato una relazione con osservazioni e proposte di integrazione per rendere il Piano ancora più completo, efficace, concreto e vicino alle esigenze del territorio e dei cittadini e delle aziende di Vittoria e Scoglitti, nel solco delle buone pratiche di pianificazione e di definizione di obiettivi chiari e misurabili in materia di sostenibilità. E’ necessario ribadire che un ruolo importante, in questo percorso, è svolto anche dall’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana guidato dall’assessore Francesco Colianni, che con le sue azioni ha sostenuto, sostiene e sosterrà i Comuni nelle politiche energetiche e climatiche, promuovendo strumenti come il PAESC per rendere più forti e coordinati gli sforzi locali verso la transizione ecologica.”

Secondo Giulia Artini l’incontro è stato un importante momento di confronto per la crescita e il futuro della Città di Vittoria e per la frazione di Scoglitti e, pertanto, ha rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco e ai Consiglieri comunali che presto saranno chiamati ad approvare il piano. Un ringraziamento, ancora, é stato rivolto al dirigente comunale Arch. Cultrone che ha partecipato ai due incontri e accolto le osservazioni formulate ed anche all’Energy Manager, incaricato dal Comune di Vittoria, per l’attenzione e la disponibilità al dialogo.

“La transizione ecologica – prosegue la Artini – è una sfida che si vince solo lavorando insieme, in modo serio e programmato. Abbiamo dalla nostra parte l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità che ha dimostrato sensibilità e ha previsto azioni e misure per una Sicilia più sostenibile. La qualità dell’aria e ogni forma di tutela dell’ambiente significa, anche, tutela della salute umana ”

Giulia Artini ha concluso: “Continuerò a mettere a disposizione le mie competenze e con l’importante contributo dell’assessore Francesco Colianni continueremo a costruire una comunità più moderna, efficiente e sostenibile nell’interesse delle nuove generazioni”.

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