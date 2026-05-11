L’anno d’oro del calcio modicano. I complimenti a Modica, Frigintini e Motia Futura

Modica, 11 maggio 2026 – “Con la salvezza raggiunta dal Frigintini si chiude un’annata calcistica indimenticabile per la Città di Modica. Oggi voglio complimentarmi pubblicamente con le società del Modica Calcio, dell’APD Frigintini Città di Modica e della Motia Futura per gli straordinari risultati raggiunti nei rispettivi campionati”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate all’indomani dell’ultima impresa calcistica targata Frigintini che ha fatto suo lo spareggio salvezza contro lo Scicli guadagnandosi il diritto di disputare il prossimo campionato di Promozione: “Dispiace per i tanti amici sciclitani che seguono con passione la squadra cremisi ma lo sport può anche essere crudele. A loro auguro di tornare presto ai livelli che gli competono. Al Frigintini, alla dirigenza, al tecnico e ai giocatori i miei più sinceri complimenti per il miracolo che hanno realizzato. Una squadra giovanissima su cui in pochi avrebbero scommesso ad inizio stagione che invece, domenica dopo domenica, tra mille difficoltà è riuscita a sovvertire qualsiasi pronostico guadagnandosi una salvezza che vale quanto una promozione. Chiaramente le luci della ribalta sono state per il Modica Calcio che al termine di un percorso di crescita intrapreso con l’arrivo della nuova proprietà 5 anni or sono, hanno centrato il meritatissimo accesso al campionato nazionale dilettanti. Una vittoria mai messa in discussione frutto di programmazione, di lavoro di persone competenti e di abilità nel riaccendere un’intera città attorno alla sua prima squadra. Con queste persone nessun traguardo può essere precluso. E complimenti anche alla società più giovane, la Motia Futura nata per volontà di alcuni ragazzi modicani appassionati di calcio che al secondo anno di attività agonistica è riuscita a centrare la doppietta campionato – coppa venendo promossa in seconda categoria. Tre società, tre storie diverse, tre percorsi diversi, un solo destino: la vittoria. Complimenti a tutti loro per l’eccellente lavoro svolto pur tra mille difficoltà legate allo sport dilettantistico. E’ destinato anche a loro il bando regionale da 8,5 milioni di euro pubblicato questo fine settimana che mira a dare un aiuto concreto a tutte le società sportive siciliane nell’affrontare i costi di gestione legati alla stagione agonistica che si sta concludendo. Approfitto anzi per invitare tutti a presentare l’istanza. Se questo aiuto serve per le spese quotidiane di gestione, per le grandi opere infrastrutturali ci stiamo muovendo spediti. Dopo aver consegnato i lavori per le torri faro del Comunale di Vittoria ( a proposito in bocca al lupo alla splendida società biancorossa che ieri ha vissuto una domenica da dimenticare ma che sicuramente ripartirà più forte e determinata che mai) stiamo lavorando per il completamento del Pietro Scollo di Modica cercando i fondi necessari all’adeguamento alla nuova categoria che i rossoblù si apprestano ad affrontare”.

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