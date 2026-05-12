Modica, Forza Italia compatta sul bilancio: “Un passo fondamentale per il rilancio della città”

MODICA, 12 Maggio 2026- Vertice politico decisivo che ha visto protagonisti i vertici locali di Forza Italia, il Sindaco Maria Monisteri, il Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, e l’intero gruppo consiliare azzurro. L’incontro è servito a blindare la linea del partito in vista dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, un passaggio amministrativo obbligato e vitale per garantire la tenuta economica dell’Ente e sbloccare il futuro della città.

Al centro del confronto, la volontà di coniugare il rigore necessario al risanamento delle casse comunali con la ripartenza degli investimenti e il potenziamento dei servizi ai cittadini.

Il coordinatore provinciale, Giancarlo Cugnata, ha messo l’accento sul valore della compattezza interna, elogiando il lavoro svolto in questi mesi in stretta collaborazione con i rappresentanti istituzionali.

“Ieri a Modica abbiamo incontrato tutto il nostro movimento insieme ai consiglieri comunali e al presidente del Consiglio, in un momento di confronto e condivisione sul lavoro portato avanti dall’amministrazione”, ha dichiarato Cugnata. “È stato un incontro utile per fare il punto sul lavoro certosino in atto per il rilancio della città. Un impegno complesso, affrontato con responsabilità e spirito di squadra, con l’obiettivo di imprimere sempre più l’identità di Forza Italia nell’attività amministrativa. Ne emerge un gruppo coeso, pronto a sostenere con determinazione questa fase di crescita”.

In piena sintonia, il coordinatore cittadino Giorgio Aprile (foto) ha ribadito il sostegno incondizionato alla manovra finanziaria, considerata il vero spartiacque per l’avvio di una nuova stagione politica e sociale a Modica.

Secondo Aprile, il ruolo del partito è quello di essere un motore attivo di proposte e supporto tecnico: “Vicinanza all’Amministrazione e pieno supporto nel delicato dialogo in corso con i ministeri competenti. Forza Italia non si limita al voto favorevole, ma contribuisce con suggerimenti tecnici e visione strategica. Un plauso ai consiglieri per la dedizione e la fermezza dimostrate nel concretizzare il percorso di risanamento. Il bilancio rappresenta il passaggio che permette di traghettare la città verso un nuovo capitolo”, ha affermato Aprile. “La città ha bisogno di ripartire e di essere supportata in ogni sua fase. È grazie alla fermezza dei nostri rappresentanti che questo percorso sta diventando realtà”.

L’esito del vertice non lascia spazio a dubbi: Forza Italia si conferma il pilastro della coalizione a sostegno della Sindaca Maria Monisteri. La compattezza dimostrata ieri segnala la volontà di superare le criticità finanziarie del passato per restituire a Modica la stabilità necessaria a programmare lo sviluppo dei prossimi anni.

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