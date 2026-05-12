Strisce blu e raccolta rifiuti a Modica, nuovo confronto al tavolo tecnico: prossimo incontro il 18 maggio

Modica, 12 maggio 2026- Si è svolta ieri una nuova riunione del tavolo tecnico convocato per affrontare le problematiche legate alla gestione delle strisce blu e per illustrare gli indirizzi del nuovo piano industriale relativo al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione Comunale ha aggiornato i partecipanti sulle tempistiche necessarie alla conclusione dell’iter per la nuova gara d’appalto del servizio di raccolta rifiuti. Tra le principali novità illustrate figurano l’introduzione di isole ecologiche digitalizzate e una rimodulazione del servizio nel centro storico, entrambe previste nel nuovo bando.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle strisce blu. Durante il confronto sono emerse diverse criticità operative segnalate da cittadini e associazioni. Tra le proposte avanzate figurano agevolazioni per residenti, lavoratori e studenti, la revisione delle fasce orarie e una riduzione delle tariffe della sosta a pagamento. L’Amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il dialogo con tutte le parti coinvolte, confermando il prossimo appuntamento per lunedì 18 maggio alle 18:30. All’ordine ci saranno ancora le problematiche relative alle strisce blu e il censimento degli immobili comunali.

Nel corso della riunione è stata, inoltre, sottolineata la necessità di formalizzare il tavolo tecnico attraverso una delibera di giunta, in linea con quanto emerso durante la prima seduta.

Sulla questione è intervenuta anche la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha espresso condivisione sulla necessità di istituire formalmente il tavolo tecnico mediante atto di giunta nel più breve tempo possibile.

Salva