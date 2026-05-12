Ragusa. Mobilità integrata, il 14 maggio alle 9:30 incontro in Viale del Fante

Ragusa, 12 maggio 2026 – La proposta di costituzione di un organismo intercomunale per la mobilità dell’Area Vasta del Sud Est oggetto della riunione con i sindaci del Libero Consorzio convocata dalla Presidente Maria Rita Schembari per giorno 14 maggio alle 9:30.

L’incontro segue un primo confronto al Palazzo della Provincia sulle politiche della mobilità richiesto dall’assessore alla Mobilità del Comune di Ragusa Giovanni Gurrieri. Tra i partecipanti presente anche la dottoressa Giada Maio, esperta di mobilità.

“Aprire questo confronto tra Comuni è un passo decisivo per costruire una mobilità integrata, efficiente e moderna, che metta al centro le esigenze dei cittadini e delle comunità del nostro territorio. La pianificazione coordinata e integrata nel comprensorio ibleo parte dalla creazione di un soggetto capace di regolamentare i trasporti a livello intercomunale e di garantire una visione unitaria presso le sedi preposte. L’obiettivo è armonizzare tutti i servizi – aeroportuali, stradali, ferroviari, TPL – e colmare il gap infrastrutturale presente nel territorio, superabile anche attraverso una rete di mobilità efficiente”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

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