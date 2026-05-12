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Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo. 39mila euro dal FOSMIT per riqualificare il Centro Giovanile di Piazza San Giovanni

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Monterosso Almo, 12 maggio 2026 – Nuove risorse per i giovani e per la comunità. Il Comune di Monterosso Almo è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana.
La somma assegnata è di 39.130,56 euro. I fondi saranno destinati al progetto di manutenzione straordinaria e miglioramento del Centro Giovanile di Piazza San Giovanni, spazio destinato ad attività educative, culturali, sociali e turistiche. “ È un risultato importante che consentirà di valorizzare uno spazio strategico per i giovani, per le associazioni e per l’intera comunità monterossana”, spiega l’Amministrazione comunale. L’obiettivo è rendere il Centro più funzionale e accogliente, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese. “ Continua così il lavoro dell’Amministrazione comunale per intercettare risorse e trasformarle in interventi concreti per il territorio”, afferma l’Assessore Paolo Amato. Il FOSMIT è uno strumento nazionale pensato proprio per sostenere i comuni montani, contrastare lo spopolamento e migliorare servizi e infrastrutture.
Con l’ammissione a finanziamento si aprirà ora la fase progettuale esecutiva. L’intervento sul Centro Giovanile si inserisce infatti nel percorso avviato dall’Ente per riqualificare gli spazi pubblici e offrire nuove opportunità sia ai giovani che alle associazioni locali.

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