Scicli. Sicurezza stradale a Donnalucata: il Comitato di Via Archimede sollecita interventi urgenti a Sindaco e Polizia Locale

SCICLI, 15 Maggio 2026 – Il comitato civico dei residenti di Via Archimede, angolo Via Giarratana, in prossimità di Via del Palo Bianco e Via del Palo Rosso a Donnalucata, da tempo segnala gravi criticità per la sicurezza stradale su Via Archimede a causa di comportamenti scorretti alla guida e dell’elevata velocità dei veicoli che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Per tutelare i pedoni e gli abitanti del centro abitato di pertinenza del Comune di Scicli, il comitato dei residenti “chiede interventi urgenti di moderazione del traffico in Via Archimede, al Sindaco Mario Marino e alla Comandante dei Vigili Urbani, Maria Rosa.”

Il comitato dei cittadini, replica alla richiesta di istallazione dei persuasori di velocità avanzata nei giorni scorsi dal comitato ‘Micenci’ al primo cittadino, in Via Lido e Via Lentini, e, non ci sta a subire disparità e rilancia a distanza di un anno, l’istanza con un sollecito formale: “invitando la Comandante di Polizia Locale, Maria Rosa Portelli a tenere in debita considerazione il contesto viario e le relative problematiche di tutto il tratto stradale comunale di Via Archimede (da Via Lido a Via del Palo Bianco), con cortese preghiera di valutare il delicatissimo problema in ogni suo aspetto e analizzando la situazione con equità, attraverso scelte razionali per un approccio logico basato sui fatti e sulla pericolosità del tratto stradale, tenendo conto dei parametri analitici che mettono in relazione i sinistri con il traffico e il contesto infrastrutturale.”

Il comitato civico, lancia, infine, un appello al Sindaco Marino e al Comandante di Polizia Locale, Maria Rosa Portelli, “affinchè si attenzioni per bene il tratto di strada di Via Archimede e sollecita vivamente l’installazione di dissuasori (dossi rallentatori) nel tratto di strada più pericoloso tra Via del Palo Rosso e Via del Palo Bianco e precisamente in prossimità di Via Giarratana, per evitare che il tratto continui a essere percorso come un’arteria a scorrimento veloce (spesso al centro di cronache locali per incidenti a volte mortali all’incrocio di Via del Palo Bianco), e, valutare un intervento razionale per mettere in sicurezza tutta la Via Archimede a Donnalucata, tenendo conto dei tratti più pericolosi della carregiata.”

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