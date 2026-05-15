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Politica | Pozzallo

Pozzallo, Case Popolari: svolta per il Lotto 16. Giannone: “Ripristiniamo il diritto alla mobilità”

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Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 15 Maggio 2026  – Arriva finalmente una parola definitiva sui disagi che hanno colpito i residenti delle case popolari del Lotto 16. Dopo mesi di pesanti critiche e difficoltà logistiche, il problema dell’ascensore guasto è in via di risoluzione, segnando la fine di un incubo per diverse famiglie della palazzina.
La situazione era diventata insostenibile, assumendo i contorni di un vero dramma sociale. A causa del prolungato malfunzionamento dell’impianto di elevazione, due nuclei familiari con gravi problemi di deambulazione erano stati di fatto privati della propria libertà. Impossibilitati a raggiungere i piani alti o a scendere in strada, i residenti erano stati costretti ad abbandonare le proprie case per trasferirsi temporaneamente presso le abitazioni dei figli.
Sulla vicenda è intervenuto con determinazione il consigliere comunale Franco Giannone, che ha preso in carico la segnalazione attivando immediatamente i canali istituzionali.
“Mi sono attivato senza indugio contattando i vertici dello IACP”, spiega Giannone. “Sento il dovere di ringraziare sinceramente l’Istituto, sia a titolo personale che a nome di tutti i residenti del Lotto 16, per la disponibilità e la rapidità dimostrata. Affrontare un problema così delicato richiedeva una sensibilità particolare, che ho riscontrato nei miei interlocutori.”
Le notizie che giungono sono rassicuranti: l’iter tecnico è stato sbloccato e l’intervento di manutenzione straordinaria è già in fase avanzata. Nel giro di pochissimi giorni i lavori saranno ultimati, permettendo alle famiglie di rientrare finalmente nelle proprie abitazioni e di riappropriarsi della propria quotidianità.
L’esito positivo di questa vicenda diventa, per Giannone, l’occasione per ribadire il ruolo della politica locale:
“Questo è esattamente ciò che i cittadini si aspettano dalle istituzioni: presenza, ascolto e risposte concrete ai problemi quotidiani. Quando la collaborazione tra enti funziona, a beneficiarne sono i segmenti più fragili della nostra comunità”, conclude il consigliere.

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