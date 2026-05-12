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Comune di Modica: si interrompe il rapporto con la Segretaria Generale Silvana Puglisi

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Maggio 2026 – Nuovo scossone burocratico a Palazzo San Domenico: l’ufficio del Segretario Generale del Comune di Modica si avvia a diventare vacante. Si sarebbe, infatti, consumata la rottura definitiva tra l’amministrazione comunale e la dottoressa Silvana Puglisi, funzionaria messinese giunta a Modica dopo l’esperienza a Pozzallo.

Secondo le indiscrezioni, alla base della decisione ci sarebbero stati dei contrasti interni, estesi anche al corpo dei dirigenti comunali. Nonostante il prossimo settembre la  Puglisi avrebbe raggiunto i 24 mesi consecutivi di incarico — traguardo che garantisce specifici vantaggi professionali alla figura del Segretario — il Sindaco sarebbe rimasto irremovibile sulla fine immediata del rapporto.

Attualmente la funzionaria risulta in ferie; al suo rientro dovrebbe essere formalizzata la scissione ufficiale.

Come previsto dalla normativa, il Segretario Generale è una figura di alto livello scelta e nominata direttamente dal primo cittadino, attingendo dall’apposito Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Il suo ruolo è fondamentale per garantire che ogni atto amministrativo sia conforme alla legge.

Dall’insediamento dell’attuale amministrazione, Silvana Puglisi è il secondo Segretario Generale a lasciare l’incarico, seguendo la scia della ragusana Maria Grazia D’Erba.

Per la fase di transizione, si prospettano le seguenti soluzioni:  il posto dovrebbe essere assunto temporaneamente da Rosario Caccamo, funzionario di Prefettura.  L’incarico di Caccamo è tuttavia legato a un mandato triennale che scadrà entro la fine dell’anno, poichè, come per la collega Maria Di Martino (attualmente con posizione organizzativa ad Acate ma in aspettativa) è legata alle attività del PNRR e dovrebbe cessare nello stesso periodo, anche con proroga, a dicembre 2026.

Il Comune di Modica dovrà, dunque, mettersi presto alla ricerca di una nuova figura di riferimento per garantire la stabilità burocratica dell’ente in un momento cruciale per la programmazione finanziaria e le opere pubbliche.

© Riproduzione riservata
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2 commenti su “Comune di Modica: si interrompe il rapporto con la Segretaria Generale Silvana Puglisi”

  1. Marco

    Gatta ci cova.
    Bilancio e rimozione del segretario comunale.
    Volevo ricordare a tanti (non a tutti) che è stato reintrodotto in Italia il falso in bilancio, e certi allontanamenti… Mi puzzano… Eccome se mi puzzano.
    Speriamo che qualcuno ci spieghi.
    Modicano amo Modica aspetto ciò che scrivi per capire meglio, tu che sei dentro sicuramente farai trapelare la verità, basta saperla interpretare. Tu sei una miniera di informazioni del palazzo.

  2. Concetto

    @Marco, Amomò la informerà tempestivamente, il tempo che legge il suo commento, e poi le farà sapere, qua tutti siamo ansiosi delle sue speigazioni, lui è esperto in comunisti e in particolare se ne intende di falso in bilancio, credo abbia anche una laurea ad onoris causa sull’argomento.

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