Caltanissetta, 43 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose

Caltanissetta, 13 Maggio 2026 – Il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso 43 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Venti di essi riguardano l’avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali quali: detenzione di armi o munizioni, furto, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Undici ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sono stati emessi nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori, lesioni personali, percosse e minacce nei confronti di compagne ed ex. In un caso, un uomo ha percosso la moglie per motivi di gelosia, essendosi accorto che la stessa aveva commentato con una emoticon un video postato da un uomo su Facebook. Una donna alla guida della propria autovettura, dopo aver intercettato il suo ex, col quale ha un contenzioso economico, ha innestato la retromarcia tamponando il mezzo della persona offesa, urlandogli invettive. Nove provvedimenti di foglio di via obbligatorio sono stati emessi nei confronti di pregiudicati non residenti nella provincia di Caltanissetta, tratti in arresto o denunciati dalla Polizia o dai Carabinieri per concorso in rapina, truffa, cessione di stupefacenti, furto e resistenza a pubblico ufficiale. I predetti non potranno far ritorno nella nostra provincia per periodi che variano da due a tre anni. Il Questore ha emesso anche due provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, c.d. dacur, nei confronti di un trentottenne che nel capoluogo all’interno di un locale pubblico ha aggredito un altro avventore provocandogli lesioni personali e di un ventunenne che a Gela, sempre nel contesto della movida ha aggredito un uomo colpendolo con un’arma da taglio e provocandogli lesioni gravissime. Entrambi per i prossimi due anni non potranno frequentare pubblici esercizi. Un provvedimento di Daspo è stato emesso nei confronti di un cinquantenne che, nel corso di un incontro di basket disputatosi nel palazzetto dello sport di Gela, si è reso autore di gravi condotte razziste nei confronti di un giocatore. Infine, il Questore ha inoltrato cinque proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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