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Comiso | Attualità

Successo a Comiso per l’incontro con Alberto Pellai: l’educazione al centro del dibattito

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Comiso, 12 Maggio 2026 – Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico il ciclo di incontri dedicato ai genitori ospitato presso il Tetto Naselli di Comiso. L’evento, che ha visto come protagonista il noto psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai, è stato organizzato dal Lions Club Comiso Terra Iblea in stretta collaborazione con l’VIII Circoscrizione Lions. L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e sentita, vedendo riuniti insieme rappresentanti delle istituzioni, associazioni, docenti, educatori e moltissimi genitori. Una platea così vasta e attenta conferma quanto il tema dell’educazione, dell’ascolto e della crescita dei giovani rappresenti oggi una priorità assoluta e condivisa per tutta la comunità locale. Il debutto del neo Governatore Walter Buscema L’appuntamento ha assunto un rilievo particolare grazie alla presenza di Walter Buscema, neo Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia per l’anno sociale 2026-2027. La sua partecipazione ha sottolineato l’impegno del Distretto verso le tematiche sociali e formative che toccano da vicino le famiglie siciliane. Spunti di riflessione e dialogo Durante i suoi interventi, Alberto Pellai ha offerto spunti concreti e profondi sul delicato ruolo educativo che oggi coinvolge sia la famiglia che la scuola. Gli incontri hanno aperto momenti di riflessione e confronto molto partecipati, permettendo ai presenti di approfondire le dinamiche relazionali con i figli in un mondo in continua evoluzione. “Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ai partecipanti e alle realtà del territorio che continuano a credere nel valore della formazione, della prevenzione e del dialogo educativo”. L’evento si è confermato come una tappa fondamentale per rafforzare la rete educativa del territorio, dimostrando che attraverso la sinergia tra associazioni di servizio come i Lions e le agenzie educative è possibile costruire un supporto solido per le nuove generazioni.

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