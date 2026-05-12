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Addio a Carlo Buscema: scompare il pioniere della pasta fresca a Modica

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MODICA, 12 Maggio 2026 – Modica piange  la scomparsa di Carlo Buscema, l’imprenditore che ha segnato un’epoca nel panorama gastronomico locale. Spentosi all’età di 84 anni, Buscema non è stato solo un commerciante, ma un vero e proprio antesignano: a lui si deve l’intuizione di aver portato e reso celebre la cultura della pasta fresca e dei tortellini artigianali nella città della Contea.

La storia professionale di Carlo Buscema affonda le radici nel 1983. Da oltre quarant’anni, il suo nome è diventato sinonimo di serietà e professionalità. Entrare nel suo negozio, prima in Viale Medaglie d’Oro e poi in Via Nazionale,  non significava semplicemente fare la spesa, ma intraprendere un viaggio tra i tradizionali sapori della cucina tipica siciliana.

Buscema ha saputo costruire un ponte tra passato e presente, dedicandosi alla creazione di un prodotto genuino capace di far rivivere i momenti conviviali trascorsi in famiglia. Il segreto del suo successo? Una filosofia semplice ma potente: L’amore e la dedizione che la nostra famiglia mette nella lavorazione dei prodotti è l’ingrediente in più che fa la differenza.

Il laboratorio di Buscema è stato una fucina di eccellenze, dove la passione di una volta si univa alla selezione rigorosa di ingredienti naturali. La gamma di prodotti offerti ha deliziato generazioni di modicani, permettendo di organizzare menù completi con la qualità del “fatto in casa”: pasta fresca all’uovo lavorata con maestria, le  specialità ripiene, dai celebri tortellini di carne ai ravioli di ricotta e spinaci, le ricette iconiche, come i tortelli burro e salvia, cannelloni ai funghi, varianti ai carciofi e il classico prosciutto crudo.

Con la scomparsa di Carlo Buscema, Modica perde un uomo che ha fatto della genuinità la propria missione di vita, anche se il figlio Giuseppe continua la tradizione. Lascia un’eredità fatta di sapori autentici e di un modello imprenditoriale basato sul calore familiare e sul rispetto per la tradizione culinaria.

Alla famiglia Buscema va il cordoglio della cittadinanza e di quanti, in questi decenni, hanno portato in tavola un pezzo di storia modicana grazie al lavoro instancabile del “signore della pasta”.

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