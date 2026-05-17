Tensione nel cuore di Modica Bassa: pomeriggio di paura tra turisti e residenti

MODICA, 17 Maggio 2026 – Il cuore barocco della città trasformato, per qualche interminabile minuto, in uno scenario di caos, urla e paura. È accaduto ieri pomeriggio nel pieno centro storico di Modica Bassa, sotto gli occhi increduli di decine di persone: famiglie a passeggio, anziani sulle panchine, commercianti e i tanti turisti che in questo periodo affollano la città della Contea.

Quella che doveva essere una tranquilla giornata primaverile si è bruscamente interrotta quando alcuni individui hanno dato vita a un acceso alterco, degenerato rapidamente in atteggiamenti aggressivi e urla sguaiate. Un episodio di totale inciviltà che ha proiettato un’ombra di forte disagio su una delle zone più centrali e frequentate di Modica.

La reazione dei presenti è stata immediata, dettata dal timore che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro. Molti cittadini e visitatori si sono visti costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare di essere coinvolti o per proteggere i propri figli.

Particolarmente forte la preoccupazione tra i commercianti e i titolari delle attività ricettive della zona, che assistono impotenti a scene che rischiano di danneggiare gravemente l’immagine della città. I turisti, mappa alla mano ed evidenti segni di incredulità sul volto, si sono trovati davanti a uno spettacolo ben diverso da quello promosso dalle guide di viaggio: non la rilassante atmosfera del patrimonio UNESCO, ma una scena di palese degrado sociale e tensione urbana. L’arrivo delle volanti di polizia e carabinieri è servito a riportare serenità.

Non si tratta, purtroppo, di un fulmine a ciel sereno. L’episodio di ieri riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza nel centro storico e sulla necessità di un controllo del territorio ancora più stringente. Residenti ed esercenti chiedono a gran voce che scene del genere non diventino la normalità.

“Una città civile non dovrebbe mai assistere a simili spettacoli” – commentano alcuni residenti a margine dell’accaduto. “Il nostro centro storico è il nostro biglietto da visita, oltre che il luogo in cui viviamo. Non possiamo permettere che l’arroganza e l’inciviltà di pochi tolgano la serenità a un’intera comunità”.

L’auspicio è che vengano potenziati i presidi delle forze dell’ordine e i sistemi di videosorveglianza, per restituire a Modica Bassa la piena vivibilità e il decoro che una perla del turismo siciliano merita di avere, ogni giorno dell’anno.

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