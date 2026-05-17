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Cultura | Scicli

Mostra di de Chirico a Scicli, il 21 maggio l’inaugurazione istituzionale

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Scicli, 17 maggio 2026 – Si inaugura alla presenza delle autorità istituzionali giovedì 21 maggio alle 19:30 la mostra “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica” al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli.
Sarà il sindaco Mario Marino a tagliare il nastro della grande mostra che l’associazione culturale Sikarte ha allestito con la supervisione scientifica della Fondazione de Chirico e la curatela del professor Lorenzo Canova.
Stamani intanto il curatore ha incontrato, in occasione della cosiddetta “vernice”, critici d’arte, collezionisti e appassionati dell’opera di de Chirico. Domani, 18 maggio, la mostra sarà aperta e visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

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