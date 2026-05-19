Dalle pedane di Riccione ai titoli regionali per la Scherma Modica un maggio da applausi

Modica, 19 maggio 2026 – La Conad Scherma Modica continua a collezionare conferme e risultati in campo nazionale e regionale, in questo mese di maggio intenso di gare e prestazioni di grande valore tra attività Under 14 e settore paralimpico. Appena reduci dalla lunga kermesse di Riccione dedicata agli under14, dove pur mancando l’acuto, si è assistito ad una prova di gruppo solida e convincente, i cui vertici sono stati Giorgia Maria Gurrieri 11ª nelle giovanissime fioretto, Francesco Agosta 15º nei giovanissimi spada e Giovanni Barone 12º nei ragazzi fioretto, tutti e tre fermatisi alle soglie delle rispettive finali ad otto; ci si è spostati a San Cataldo dove si sono svolti i Campionati Regionali a Squadre under12 di fioretto, la 2º prova Regionale Paralimpica e i Trofei under10. A prendersi la scena nel Campionato Regionale a squadre Under 12 di fioretto è stata la formazione femminile bambine/giovanissime, capace di conquistare una splendida medaglia d’oro al termine di una prova affrontata con personalità, concentrazione e grande spirito di squadra. A laurearsi campionesse regionali sono state Giorgia Gurrieri, Amelia Roccuzzo, Gaia Falzone e Serena Stracquadanio, protagoniste di una gara condotta con maturità e determinazione. Doppio podio nel fioretto maschile. La squadra composta da Lorenzo Lombardo, Rosario Barone e Leonardo Galfo ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria maschietti/giovanissimi, confermando l’ottimo momento del vivaio modicano. Medaglia di bronzo invece per il trio formato da Andrea Gurrieri, Federico Ferini e Giuseppe Di Stefano, autori di una prova combattiva e ricca di carattere. Risultati importanti sono arrivati anche dal settore paralimpico, da anni uno dei punti di riferimento dell’attività della Scherma Modica. Nella II prova paralimpica regionale, 1º posto per Maria Boscarino nella categoria B di spada femminile, mentre Nicoletta Di Rosa ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria A. Nella II prova regionale non vedenti sono arrivate inoltre altre due medaglie grazie al secondo posto di Antonio Carnazza e al terzo posto di Tommaso Ferraro, a conferma del costante lavoro svolto dalla società anche nell’ambito della scherma inclusiva. Il palazzetto di San Cataldo ha visto inoltre svolgersi i Trofei under10 dedicati ai piccoli non agonisti, nella versione con attrezzatura elettrica per le Prime Lame, e con l’attrezzatura in plastica per gli Esordienti. Trofei non competitivi, che hanno visto venti piccoli schermitori modicani confrontarsi con i pari età di tutta la Sicilia, in un clima di festa e condivisione nel loro debutto sulle pedane regionali.

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