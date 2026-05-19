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Motori e Glamour a Malta: Successo per il “Pre-Raduno Meet” tra Fiat 500 e Miss Eurovision

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Tempo di lettura: 2 minuti

Malta, 19 maggio 2026 – Il fascino senza tempo del Made in Italy e l’eleganza internazionale si sono incontrati nella splendida cornice di St. Julians per un appuntamento imperdibile. Sabato 16 maggio 2026, ai piedi di the point centro commerciale a Sliema, che ha fatto da sfondo al “Pre-Raduno Meet”, un evento esclusivo che ha unito la passione per le auto d’epoca alla bellezza delle protagoniste di Miss Eurovision. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Classic Fiat 500 Group Malta e Eventi Live di Katia Trovato, ha saputo catturare l’attenzione di residenti, turisti e appassionati di motori. Dalle 18:30 alle 20:00, la piazza si è trasformata in un salotto a cielo aperto. I riflettori si sono accesi sulle storiche e coloratissime Fiat 500, vero e proprio simbolo del design e della dolce vita italiana, parcheggiate per l’occasione ai piedi dell’avveniristica the point centro commerciale. A dare un tocco di classe e internazionalità alla serata è stata la presenza delle splendide miss, che hanno posato accanto alle vetture in abiti da sera scintillanti, richiamando i colori della bandiera italiana e l’energia della musica eurovisiva. Le note musicali che hanno accompagnato l’evento hanno creato un’atmosfera vibrante e festosa, celebrando il legame tra Malta, la musica e il collezionismo automobilistico. Questo “Pre-Raduno Meet” si conferma un perfetto binomio di cultura, stile e aggregazione, preparando il terreno per i prossimi grandi raduni automobilistici dell’isola. L’evento ha dimostrato ancora una volta come la passione per i motori d’epoca possa diventare un veicolo eccezionale per fare spettacolo, valorizzare il territorio e unire le community locali sotto il segno dell’eleganza.

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