Pozzallo, gravi irregolarità a bordo di un mercantile, scattano il fermo e sanzione da 10.000 euro

L'ispezione della Capitaneria di Porto ha portato alla luce carenze in materia ambientale, antincendio e sicurezza sul lavoro marittimo. È il terzo provvedimento di blocco dall'inizio dell'anno

POZZALLO, 19 Maggio 2026 – Nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo svolta dalla Guardia Costiera di Pozzallo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino, nella giornata di ieri è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 10.000 euro. Il provvedimento è scattato a seguito di un’ispezione eseguita a bordo di una nave mercantile adibita al trasporto di merce alla rinfusa, approdata nel porto di Pozzallo.

Nel corso dei controlli, il personale specializzato della Capitaneria di Porto ha accertato diverse irregolarità riconducibili alla normativa in materia ambientale, ai presidi antincendio e alla sicurezza del lavoro marittimo.

Le criticità riscontrate, per la loro gravità, hanno comportato l’adozione immediata del provvedimento di fermo della nave. L’unità mercantile resterà bloccata in porto e non potrà riprendere la navigazione fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e alla totale regolarizzazione delle non conformità.

Dall’inizio dell’anno si tratta della terza nave mercantile sottoposta a provvedimento di fermo nel porto di Pozzallo.

L’attività ispettiva è stata condotta da personale qualificato della Capitaneria di Porto di Pozzallo nell’ambito delle ordinarie verifiche finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale (attività nota come Port State Control sulle navi straniere che approdano nei porti nazionali).

La Guardia Costiera di Pozzallo conferma che i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di garantire costantemente elevati standard di sicurezza nei porti e a bordo delle navi, nonché la piena tutela dell’ambiente marino, dei lavoratori e della collettività.

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