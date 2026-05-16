  • 16 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Maggio 2026 -
Politica | Modica

Caso piscina comunale a Modica: il Pd presenta un’interrogazione urgente. “Basta ambiguità, si conoscano i veri motivi della chiusura”

Il consigliere Giovanni Spadaro incalza l'Amministrazione: chiesti chiarimenti su fine lavori, debiti del gestore, nuovo bando e tempi certi per la riapertura
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Maggio 2026 – La gestione e la prolungata chiusura della piscina comunale di Modica finiscono al centro di una dura e urgente interrogazione consiliare presentata dal consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro. Un atto ispettivo formale, datato 14 maggio 2026, che punta a fare totale chiarezza su una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo tra rinvii, indiscrezioni e il silenzio delle istituzioni.

Alla base dell’iniziativa del consigliere PD c’è il forte e prolungato disagio vissuto quotidianamente dalle famiglie, dalle associazioni sportive e dai tantissimi utenti modicani, privati di quello che a tutti gli effetti viene definito “un servizio pubblico essenziale”.

Ciò che aggrava la situazione, secondo quanto rilevato da Spadaro, è la totale mancanza di informazioni chiare, puntuali e trasparenti rivolte alla cittadinanza. Con il passare dei mesi, infatti, il vuoto informativo è stato riempito da versioni radicalmente contrastanti tra loro che alimentano dubbi su tre fronti caldi: il reale stato di completamento dei lavori di riqualificazione, l’esistenza di presunte problematiche economiche e debitorie legate alla gestione e i reali tempi di predisposizione del nuovo bando di affidamento.

Per spazzare via ogni dubbio e ottenere risposte ufficiali, il consigliere Giovanni Spadaro ha indirizzato all’Amministrazione comunale quattro precisi quesiti che non lasciano spazio a interpretazioni:

I veri motivi dello stop: Quali siano, senza ulteriori ambiguità, le reali ragioni per cui la struttura risulta ancora sbarrata e se i lavori di manutenzione/adeguamento siano stati completati o meno.

I nodi economici della gestione: Se vi siano contenziosi in atto, debiti contratti, inadempienze contrattuali o altre criticità di natura finanziaria riferibili all’attuale soggetto gestore.

Il mistero del nuovo bando: Se il bando per l’affidamento della nuova gestione sia stato effettivamente predisposto, in quale fase burocratica si trovi attualmente e per quale motivo non sia ancora stato pubblicato.

“Quali sono i tempi certi, ufficiali e definitivi per restituire finalmente la piscina comunale alla fruizione della comunità?”.

La richiesta del Partito Democratico è netta: la città non può più aspettare comunicazioni ufficiose. Per questo motivo, Spadaro ha formalmente richiesto che l’interrogazione venga inserita all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, imponendo così all’Amministrazione un confronto pubblico e trasparente davanti a tutta la cittadinanza.

© Riproduzione riservata
599942

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube