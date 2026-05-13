Contributi affitto a Modica, è scontro: “Barriere digitali e obbligo di Gmail, scelta inaccettabile”

“Le istituzioni devono semplificare l’accesso ai diritti, non trasformare un contributo sociale in un percorso a ostacoli,” conclude la nota del Sunia, sollecitando una modifica immediata del bando per garantire equità e trasparenza a tutti i residenti di Modica.

Secondo il Sunia, il sistema adottato dal Comune di Modica presenta tre gravi falle: anziani, persone fragili e famiglie senza competenze informatiche vengono di fatto esclusi dalla possibilità di agire in autonomia, il sistema Google Form non garantirebbe una ricevuta con valore legale opponibile a terzi, lasciando il richiedente in uno stato di incertezza sull’effettivo invio. La necessità di rivolgersi a patronati o tabaccherie per superare l’ostacolo tecnico potrebbe tradursi in un esborso economico per cittadini già in difficoltà.

“Si tratta di una previsione assurda,” dichiara Ciranna. “Obbligare il cittadino a rivolgersi a un gestore privato specifico o a intermediari terzi per esercitare un diritto previsto dalla legge regionale è profondamente ingiusto e lede i diritti sociali delle fasce più deboli.”

Il pomo della discordia è la clausola del bando che impone l’invio della domanda esclusivamente tramite modulo Google, richiedendo tassativamente il possesso di un account Gmail (proprio o di un delegato).

MODICA, 13 Maggio 2026 – Il Sunia di Ragusa (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) attacca duramente l’amministrazione comunale di Modica in merito all’avviso pubblico per il sostegno alla locazione (Art. 57 L.R. 1/2026). Sotto accusa le modalità di presentazione della domanda, definite dal segretario provinciale Salvatore Ciranna come “una barriera artificiosa e discriminatoria”.

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