Invasione di campo allo stadio “Aldo Campo”: scatta il D.A.SPO. per un ultrà del Ragusa

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 13 Maggio 2026 – Il Questore di Ragusa ha emesso un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di un giovane tifoso del Ragusa Calcio, a seguito degli incidenti avvenuti durante l’incontro con l’Athletic Club Palermo.

L’episodio risale allo scorso 3 maggio. Al termine della partita, il giovane — un 26enne appartenente alla tifoseria ultrà locale — ha tentato di scavalcare le recinzioni e fare irruzione sul terreno di gioco. L’intento era quello di raggiungere i calciatori in campo per dare vita a una dura contestazione.

Il tentativo è stato tuttavia sventato dal pronto intervento degli agenti di Polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico, che sono riusciti a bloccare il tifoso prima che la situazione potesse degenerare.

L’emissione della misura è arrivata al termine di una meticolosa attività investigativa condotta dalla D.I.G.O.S. e di una fase istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine.

Il 26enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per il reato di invasione del terreno di gioco.

In base al provvedimento del Questore, il giovane non potrà accedere a nessuna manifestazione sportiva per la durata di un anno.

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