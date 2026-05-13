Blitz antidroga a Ispica: tre indagati e sequestri tra tapis roulant e lanci dalla finestra

ISPICA, 13 Maggio 2026 – Vasta operazione di controllo del territorio quella condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica, supportati dalle unità specializzate del Nucleo Cinofili di Nicolosi. L’attività, mirata al contrasto del traffico di stupefacenti nell’abitato di Ispica, ha portato a due arresti e una denuncia.

La prima perquisizione ha riguardato l’abitazione di un 45enne. Nonostante il tentativo di occultare la droga, il fiuto dei militari ha permesso di scovare 4 grammi di cocaina nascosti in un’intercapedine di un tapis roulant. Insieme alla sostanza è stato rinvenuto un bilancino elettronico. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Situazione più concitata per un 29enne ispicese. All’arrivo dei militari, il giovane ha tentato di sbarazzarsi della droga lanciandola frettolosamente nel giardino della vicina. La mossa si è rivelata vana: i Carabinieri avevano già cinturato l’edificio e hanno recuperato immediatamente l’involucro contenente 10 grammi di cocaina (già suddivisa in 8 dosi) e due bilancini. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce altri 20 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Un secondo arresto ha riguardato un 19enne. Grazie all’ausilio delle unità cinofile, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione: 3 grammi di cocaina e circa 70 grammi di hashish; coltelli ancora intrisi di sostanza utilizzati per il taglio; un manoscritto contenente quella che appare come la rendicontazione contabile dell’attività di vendita.

Anche per il diciannovenne sono scattati gli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ragusa.

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