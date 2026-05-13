Ispica, altri 2,5 milioni di euro per il territorio

ISPICA, 13 Maggio 2026 – Un nuovo, importante traguardo per l’Amministrazione comunale di Ispica. A seguito della richiesta avanzata nell’ottobre 2025 dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficializzato la concessione di un finanziamento complessivo di 2.500.000 euro.
Questi fondi, destinati a potenziare la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture cittadine, saranno ripartiti su tre assi strategici d’intervento:
• 1.150.000,00 € per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’edificio ex carcere di via dell’Architettura;
• 900.000,00 € per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada comunale “Scala Nuova”, arteria fondamentale situata nei pressi della stazione dei Carabinieri;
• 450.000,00 € per il miglioramento della resilienza idraulica e la messa in sicurezza dell’area limitrofa a Parco Forza.
Le dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore
Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto hanno espresso grande soddisfazione per il decreto, sottolineando il valore strutturale delle opere in programma.
“Potenziare e sistemare la strada comunale nota come Scala Nuova è un dovere imprescindibile”, hanno dichiarato congiuntamente. “In caso di interruzione della SS 115, questa via rappresenterebbe l’unica via d’uscita per la cittadinanza, assumendo un ruolo vitale per la protezione civile e la viabilità.”
Sul fronte del patrimonio edilizio, l’attenzione è rivolta al recupero dell’ex Carcere: “Il recupero e l’efficientamento energetico della struttura di via dell’Architettura ci permetteranno di riacquistare spazi importanti e, soprattutto, di abbattere drasticamente i costi energetici. Queste spese hanno rappresentato a lungo una spina nel fianco per il bilancio comunale; ridurle significa liberare risorse per altri servizi ai cittadini.”
Infine, un passaggio cruciale riguarda la tutela del territorio e la valorizzazione culturale: “È nostra ferma intenzione sistemare l’area attigua all’ex mattatoio, spesso soggetta a cedimenti e frane. Si tratta di un intervento urgente anche in prospettiva della prossima apertura del Museo comunale, un polo che merita una cornice sicura e decorosa.”
Con questo nuovo pacchetto di investimenti, Ispica prosegue nel suo percorso di rinnovamento, puntando su una programmazione che unisce la messa in sicurezza del suolo alla valorizzazione dei beni comuni.
- 13 Maggio 2026 -