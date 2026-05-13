Sanità pubblica e lavoro negli appalti: il 15 maggio a Ragusa la mobilitazione della CGIL

Ragusa, 13 maggio 2026 – La difesa del diritto alla salute, la tutela del lavoro e la battaglia contro la precarizzazione degli appalti tornano al centro del dibattito pubblico. Saranno questi i temi della manifestazione promossa dalla CGIL in programma il prossimo 15 maggio a Ragusa, nell’ambito della mobilitazione nazionale per l’avvio della raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL su sanità e appalti. L’iniziativa rappresenta uno dei primi appuntamenti territoriali della grande campagna nazionale lanciata dal sindacato per riportare al centro dell’agenda politica il valore del lavoro, della sicurezza e della sanità pubblica universale, in un momento storico segnato da profonde disuguaglianze sociali e da crescenti difficoltà per lavoratori, famiglie e cittadini. A concludere la manifestazione sarà il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, che interverrà davanti a lavoratori, delegati sindacali, associazioni e cittadini per rilanciare la necessità di una nuova stagione di diritti e partecipazione democratica. Al centro dell’iniziativa vi saranno le due proposte di legge popolari promosse dalla CGIL: una dedicata al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e l’altra alla regolamentazione del sistema degli appalti, con l’obiettivo di garantire “stesso lavoro, stesso contratto” e maggiori tutele contro sfruttamento e dumping contrattuale. La proposta sulla sanità punta a rilanciare un sistema pubblico universalistico, contrastando liste d’attesa, carenza di personale e diseguaglianze territoriali, ribadendo il principio costituzionale secondo cui la salute non può diventare un privilegio riservato a chi può permetterselo. Parallelamente, la proposta sugli appalti mira a rafforzare diritti e sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando il fenomeno delle esternalizzazioni selvagge e delle catene di subappalti che troppo spesso producono salari più bassi, minori garanzie e maggiori rischi per i lavoratori. “La salute e il lavoro, sottolinea il segretario provinciale della CGIL Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, non possono essere trattati come costi da comprimere. Dietro ogni lista d’attesa, dietro ogni appalto al massimo ribasso, dietro ogni incidente sul lavoro, ci sono persone, famiglie, dignità che chiedono rispetto”. La giornata del 15 maggio si inserisce all’interno delle due giornate nazionali di mobilitazione deliberate dall’Assemblea Generale della CGIL per aprire nel Paese “un grande confronto pubblico sui temi concreti del diritto alla salute, della difesa del Servizio sanitario nazionale e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile firmare le proposte di legge popolari e partecipare alle iniziative informative promosse dalla CGIL sul territorio. Già da venerdì 16 maggio saranno inoltre allestiti banchetti per la raccolta firme davanti ai mercati cittadini dei Comuni di Ragusa, Scicli e Vittoria.

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