3,6 milioni di euro per la sicurezza e lo sviluppo dell’area industriale e portuale di Pozzallo

Palermo, 13 maggio 2026 – “La sicurezza delle nostre strade e l’efficienza dei collegamenti con i poli produttivi sono priorità assolute per lo sviluppo del Sud-Est siciliano. Sono stati aggiudicati e inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento dell’asse viario di accesso all’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, mettendo in campo un intervento atteso e strategico da oltre 3,6 milioni di euro”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, commentando il recente progetto approvato dall’IRSAP e chiesto fortemente dal Presidente della I Commissione Affari Istituzionali. L’intervento, che interesserà il tratto compreso tra il km 8+925 e il km 15+220 nel territorio di Pozzallo dall’ingresso del Porto all’asse di collegamento Ispica – Pozzallo , quella che è stata sempre identificata come “la circonvallazione di Pozzallo”, mira a risolvere le gravi criticità di un’arteria che ha subito un forte incremento di traffico pesante a seguito del prolungamento autostradale fino a Modica e del potenziamento delle attività del porto di Pozzallo. L’intervento consisterà nel rifacimento dell’intera pavimentazione stradale per eliminare dissesti e deformazioni causati dai mezzi pesanti utilizzando uno strato di collegamento ad alto spessore per garantire massima aderenza e durabilità, evitando l’effetto “asfalto a specchio” tipico delle miscele meno resistenti all’usura e alle alte temperature. Prevista la sostituzione integrale dei sistemi di ritenuta con barriere metalliche di nuova generazione e il rifacimento totale della segnaletica orizzontale e verticale con materiali ad alta rifrangenza. Il progetto include la realizzazione di un nuovo varco di accesso alle aree di proprietà IRSAP (ex ASI), rendendo finalmente utilizzabili lotti attualmente interclusi e favorendo l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali. “Parliamo di un investimento complessivo di 3.640.000,00 euro , finanziato nell’ambito della programmazione Coesione Italia 21-27 – spiega l’On. Abbate – per il quale voglio ringraziare pubblicamente l’Assessore Tamajo che ha mantenuto l’impegno preso a suo tempo con la comunità pozzallese. Non si tratta di semplice manutenzione ordinaria, ma di un vero e proprio recupero di una strada fondamentale per la Città di Pozzallo visto che una sua piena efficienza snellisce il traffico, anche di mezzi pesanti, nel perimetro urbano oltre a rappresentare un segnale concreto per le imprese che operano nel nostro agglomerato industriale. Ringrazio infine i tecnici dell’IRSAP e i progettisti per il lavoro svolto”.

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