A Ragusa domenica prossima arriva il Trail Running

Ragusa, 19 maggio 2026 – Domenica 24 maggio il Trail Running arriva a Ragusa con la manifestazione sportiva podistica “Trail degli Iblei”, grazie alla collaborazione del Dipartimento regionale allo sviluppo rurale e territoriale, ed al contributo del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di varie aziende locali che hanno sponsorizzato l’evento.

La manifestazione è inserita come 4a prova del campionato regionale “Trail Sicilia Challenge 2026” promosso dal CSI (Centro Sportivo Italiano).

Sono previsti tre percorsi, a scelta degli atleti, con partenza alle 9.30 da Piazza G.B. Hodierna:

Trail lungo competitivo di lunghezza 22 km con un dislivello positivo di 930 m;

Trail corto competitivo di lunghezza 12 km con un dislivello positivo di 550 m;

Walktrail non competitivo (camminata sportiva) sullo stesso percorso del Trail corto.

Il Trail Running mira a promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la pratica sportiva della corsa immersa nella natura. Questa disciplina ha avuto una crescita molto marcata negli ultimi anni, sia in termini di praticanti che di eventi organizzati, con un numero di runner raddoppiato negli ultimi 3 anni; questo crescente interesse va ricercato in un maggiore desiderio di attività outdoor in ambienti naturali.

Nelle edizioni passate questa gara è stata inserita nello splendido scenario boschivo e naturalistico del parco di Canalazzo, in territorio comunale di Monterosso Almo. Quest’anno, gli organizzatori della ASD Trail Team Sicilia vogliono offrire un nuovo tracciato che si snoda tra palazzi, scalinate e chiese all’interno dello scenario urbano di Ragusa Ibla, per poi spostarsi tra gli altipiani della contrada Sant’Icono e i boschi della contrada Bussello, alternando tratti selvaggi e panorami aperti sul paesaggio ibleo.

Scadenza iscrizioni venerdì 22 maggio 2026.

Maggiori informazioni su: trailsiciliachallenge.it – sites.google.com/view/trail-degli-iblei

Salva