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Modica | Sport

La Motyka Bike School protagonista anche a Marina di Ragusa nella 1^ tappa di ciclismo su strada

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Modica, 17 maggio 2026 – Dopo i buoni risultati ottenuti nella MTB, la Motyka Bike School Modica continua a essere tra le società protagoniste anche nel ciclismo su strada.
Il team modicano, infatti, alla luce dei risultati ottenuti ieri è risultato ancora il primo posto tra le partecipanti alla prima tappa su strada che ieri si è disputata a Marina di Ragusa.
Un primo posto di squadra arrivato grazie all’ottavo posto conquistato da Carlo Andrea Borgese (all’esordio in una competizione su strada) nella categoria G1M a cui fanno seguito i primi posti ottenuti nella categoria G2M e G4M, rispettivamente da Santiago Borgese e Simone Adamo. Sempre nella categoria G4M, da segnalare il podio sfiorato da Nicolò Tagliarini che ha concluso le sue fatiche al quarto posto.
Nella frazione rivierasca ragusana, i buoni risultati per la Motyka Bike School sono arrivati anche dalla categoria G5M, dove Dominik Borgese ha conquistato il secondo posto e dalla categoria G5F, dove Bruna Maria Puccia è salita sul terzo gradino del podio.
“Siamo contenti dei risultati ottenuti anche su strada – spiegano dalla Motyka Bike School – perchè i nostri piccoli atleti si sono impegnati al massimo riuscendo a essere ancora protagonisti al cospetto di atleti più abituati alle corse su strada e con maggiore esperienza. Il primo posto tra le squadre partecipanti alla prima tappa di Marina di Ragusa – continuano – conferma la crescita di tutto il gruppo che, grazie all’impegno e seguendo i nostri istruttori continuano a migliorare e a essere sempre più squadra. Un grazie va anche alle loro famiglie che ci sono sempre a fianco e senza le quali per noi tutto sarebbe più difficile da affrontare. Il nostro obiettivo – concludono i dirigenti della Motyka Bike School – è sempre quello di divertirci tutti insieme e continuare a crescere e crediamo fermamente di avere imboccato la strada giusta”.

© Riproduzione riservata
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