Ragusa, esplode il vetro del forno in un’abitazione: paura e una donna ferita in Via Di Vittorio

RAGUSA, 17 Maggio 2026 – Momenti di forte apprensione e panico oggi pomeriggio in un complesso di case popolari in Via Di Vittorio, a Ragusa. Un improvviso e violento incidente domestico ha scosso la tranquillità dei residenti della zona, richiedendo l’intervento immediato dei soccorritori.

Per cause ancora in corso di accertamento, il vetro di un forno è improvvisamente esploso all’interno della cucina di un appartamento. La deflagrazione è stata così violenta da mandare in frantumi l’elettrodomestico, disperdendo pericolose schegge di vetro nell’intera stanza e nei locali adiacenti.

Il forte boato ha comprensibilmente generato l’allarme tra gli inquilini dello stabile e del quartiere. Temendo il peggio, i residenti hanno subito allertato i numeri di emergenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato tutte le verifiche tecniche del caso.

Ad avere la peggio nell’incidente è stata una donna che si trovava all’interno dell’abitazione al momento della deflagrazione. Raggiunta dalle schegge di vetro proiettate dall’esplosione, è stata subito assistita dal personale del servizio di emergenza sanitaria 118 Sicilia, giunto sul posto con un’ambulanza.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se lo spavento e la ferita hanno destato enorme preoccupazione tra i vicini di casa. Le forze dell’ordine e i tecnici sono ancora al lavoro per chiarire con esattezza cosa abbia causato il cedimento strutturale del vetro del forno.

Salva