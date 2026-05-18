Il Presidente di Eurodesk Italia in visita a Modica: consolidato il nuovo presidio per le opportunità europee presso la Biblioteca Comunale

Modica,18 maggio 2026 – Si è tenuta sabato mattina presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo”, la visita istituzionale di Ramon Magi, Presidente di Eurodesk Italia, in occasione del consolidamento del nuovo Punto Locale Eurodesk di Modica. Ad accogliere il Presidente Magi sono stati il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro. L’incontro ha segnato un passo fondamentale per le politiche giovanili del territorio, definendo lo sportello come un ponte diretto tra i ragazzi modicani e le grandi opportunità di mobilità offerte dall’Unione Europea. “L’apertura di questo sportello Eurodesk rappresenta un impegno concreto che la nostra amministrazione assume nei confronti delle nuove generazioni,” ha dichiarato l’Assessore Samuele Cannizzaro. “Vogliamo che i nostri giovani siano protagonisti attivi dello scenario europeo. Con il supporto di Eurodesk, offriamo strumenti reali per accedere a programmi di formazione, lavoro e volontariato internazionale, come Erasmus, stage e tirocini in Europa e il Corpo Europeo di Solidarietà.” Il Presidente Ramon Magi ha espresso grande apprezzamento per la scelta della sede all’interno della biblioteca comunale, sottolineando come la capillarità territoriale sia essenziale per informare e orientare i giovani. Durante la mattinata sono intervenuti anche Aurelio Guccione, dell’assistenza tecnica al Comune di Modica, che ha approfondito le specifiche dei programmi di mobilità, e gli operatori del centro che hanno illustrato le modalità di accesso ai servizi per i cittadini. Il nuovo Punto Locale Eurodesk sarà il punto di riferimento per tutti i giovani che desiderano intraprendere un’esperienza all’estero, fornendo orientamento gratuito e certificato. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza giovanile e le scuole del territorio a visitare la sede per scoprire i vantaggi della rete Eurodesk.

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