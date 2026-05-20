Odio antico, giustificazioni moderne…l’opinione di Rita Faletti

La Fondazione CDEC pubblica ogni anno i dati sugli episodi di antisemitismo in Italia. 2023: 453 attacchi, 2024: 877, 2025: 963. L’anno in corso si preannuncia peggiore. Sono dati sconfortanti che fanno vergogna. A questi si aggiungono i rifiuti di prenotazioni in hotel e ristoranti da nord a sud, giustificati come effetto dell’“apprensione per il genocidio di Gaza”. Una spiegazione che non sta in piedi tanto è surreale. Ma tant’è. La lista delle vergogne è lunga. Va dall’israeliano con la kippah ferito a Milano da un incappucciato alla schiena, alla gola e al volto, al ragazzo di 12 anni preso a calci e pugni da due quindicenni a Venturina Terme, in provincia di Livorno, all’ebreo con kippah che a Trieste si è sentito dire per strada “Ebreo ti sgozziamo” da due che brandivano la bandiera palestinese, a un anziano ebreo che a Milano, a un raduno pro pal, si è visto strappare il copricapo al grido di “sporco ebreo”, all’uomo con la kippah malmenato a Roma nel quartiere Marconi, al tassista che, ancora a Milano, rifiuta una cliente disabile. Lo scorso 25 Aprile, sempre a Milano, inorgoglita dall’essere assurta a capitale morale del Paese, erano tempi migliori, oltra alla cacciata della Brigata ebraica da parte dell’Anpi, diretta da un partigiano abusivo, dal corteo che celebrava la festa della Liberazione dal nazifascismo ma non dall’ignoranza, si è alzato un coro: “Aprite i confini così possiamo uccidere ebrei e sionisti”. Tra gli slogan più impressionanti ed emblematici dell’immondizia antisemita il seguente: “10-100-1000 7 ottobre” a Brugherio. Dalle persone alle cose: l’assalto alla sinagoga di Bologna, gli esterni della sinagoga Beth Michael a Roma, imbrattati con le scritte “Palestina libera”, il vandalismo della targa dedicata a Stefano Gaj Taché, il bambino ebreo ucciso nell’attentato alla sinagoga di Roma del 9/10/1982, quarant’anni prima della guerra a Gaza. Il “mai più” è diventato “ancora”, provando che l’antisemitismo non si è mai spento, o meglio, qualcuno ha preferito tenerlo in vita. La sinistra extraparlamentare faticò a condannare l’attentato palestinese a Fiumicino del 1973. Tutto si lega. Che dire delle bandiere con le fette di cocomero? E delle università okkupate? Farci un giro, io l’ho fatto, e provare a capire cos’è la “sindrome di accerchiamento” nelle comunità ebraiche. A chi attribuire il merito di aver trasformato in icona dell’accoglienza l’imam che incita all’odio antiebraico? Di esempi ce ne sono, basta non fingere di non vederli. I sinceri democratici di Amnesty hanno strappato le foto dei rapiti del 7 ottobre in omaggio al conformismo antisemita. Del ruolo di Hamas dentro gli ospedali, nelle scuole, nei quartieri civili, si parla pochissimo. Come se raccontare la guerra per intero fosse diventato sconveniente. I fatti non fanno notizia, le notizie sono fandonie ripetute nelle piazze, sui social, dai finti pacifisti. Gad Lerner: “Non stupisce che l’odio antiebraico si rigeneri e trovi alimento dalla fascistizzazione in corso in Israele”. Forse, perché l’odio antiebraico, come ha detto Liliana Segre, è precedente, e genera l’incapacità di troppa sinistra di distinguere. La verità è che Gaza non ha creato l’antisemitismo. Gli ha restituito cittadinanza pubblica. Ha dato a troppi il lessico morale con cui rendere presentabile un odio antico. Il punto è che in Italia si è tornati a colpire gli ebrei perché ebrei. E ogni volta che questo viene giustificato, relativizzato o persino spiegato, un pezzo di civiltà democratica cede il passo alla barbarie. E attenzione che anche se la prova della radicalizzazione non c’è, l’appello lanciato dallo Stato islamico: “Non bombe, ma con quello che avete, sassi, coltelli, una padella, colpite ebrei e cristiani” è sempre vivo se persiste il rifiuto verso la nostra cultura. Dice un proverbio giapponese: “Quando ti unisci a un altro villaggio, segui le regole.”

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