Comiso. Chiarimenti dell’Assessore Alfano, in merito alla pulizia dell’alveo del fiume Ippari

“La pulizia dell’alveo di fiumi e torrenti, chiarisce l’Assessore all’Ambiente del comune di Comiso Giuseppe Alfano, è un problema che viene sollevato puntualmente ed è corretto dare delucidazioni. La competenza della pulizia e dunque della messa in sicurezza dell’alveo del fiume Ippari, è dell’Autorità di Bacino, cioè della Regione. Ci si potrebbe anche chiedere perchè, in assenza di tali interventi, non provveda autonomamente il comune invece di attendere i finanziamenti regionali. La risposta è semplice: perchè il comune dovrebbe impegnare nei bilanci comunali una somma pari a centomila euro che, inesorabilmente, graverebbe sui cittadini. Se qualcuno reputa che sia una strada percorribile, prosegue Alfano, l’anno prossimo impegneremo le somme nei bilanci comunali. Noi invece, abbiamo operato in maniera tale da raggiungere il risultato, senza aggravi per i cittadini, inviando la relativa richiesta di finanziamento il 31 luglio 2025. È stato infatti emesso dalla regione, il decreto di finanziamento per suddetti lavori, per un ammontare di centomila euro e ci è stato comunicato in data 15 maggio 2026. Se riusciremo – conclude Alfano- anticiperemo ancora di più i tempi della richiesta, in modo da intervenire prima”.

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