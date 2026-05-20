Monterosso Almo. Grande partecipazione delle scuole della zona montana Iblea per la Giornata Mondiale delle Api

Monterosso Almo, 20 maggio 2026 – La bellissima Piazza San Giovanni oggi si è riempita di studenti , accompagnati dai loro insegnanti, per celebrare la Giornata Mondiale delle Api. Il Comune di Monterosso Almo ha organizzato in maniera impeccabile una mattinata dedicata alla conoscenza del mondo delle api, al loro ruolo per l’ecosistema e all’importanza dell’apicoltura sostenibile.

L’evento ha segnato anche l’impegno ufficiale del Comune, entrato a far parte della Rete Nazionale dei Comuni Amici delle Api, a conferma del lavoro portato avanti per la tutela della biodiversità e dell’ambiente.

Alla manifestazione hanno partecipato tutte le scolaresche di Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’azienda locale Almo Miele di Paola Noto e con ARAS, l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani. Durante la mattinata i ragazzi con tanto interesse hanno preso parte a laboratori didattici e sensoriali, giochi e attività organizzate per fasce d’età. È stata inoltre allestita una mostra tematica dedicata alle api e al loro habitat.

Presente anche un Bee Info Point, spazio informativo e divulgativo per approfondire pratiche di apicoltura sostenibile e il valore dell’impollinazione per l’agricoltura e la biodiversità locale. L’iniziativa ben riuscita ha unito non solo educazione ambientale ma anche il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo fondamentale delle api per l’equilibrio dell’ecosistema.

Nella foto i tanti ragazzi in piazza San Giovanni partecipanti alla giornata mondiale delle api.

Salva