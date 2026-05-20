Scontro totale sul dissesto a Modica, Ruffino replica al sindaco: «Figuraccia sua, confonde i ruoli. Sul bilancio zero trasparenza»

MODICA, 20 Maggio 2026 – Non si placa la tempesta politica al Palazzo di Città di Modica. A stretto giro dalla nota del Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, arriva la durissima replica del Presidente della Commissione Bilancio, Alessio Ruffino. Il consigliere restituisce al mittente le accuse di “scivolone istituzionale”, parlando di una prima cittadina «in stato di totale confusione» e incapace di distinguere le competenze degli organi comunali.

«La Sindaca ha sbagliato destinatario: quell’attacco avrebbe dovuto rivolgerlo a se stessa», esordisce Ruffino. «Dimostra ancora una volta una grave presunzione sui ruoli e sulle norme che disciplinano il dissesto. Il bilancio non è materia di sua competenza personale né di gestione discrezionale, ma è di esclusiva competenza del Consiglio comunale».

Ruffino solleva un retroscena politico che smentirebbe la sorpresa e l’irritazione manifestate dal capo della giunta. Secondo il Presidente della Commissione, la volontà di coinvolgere l’Organo Straordinario di Liquidazione per un confronto era un fatto noto e concordato.

«La Sindaca era perfettamente a conoscenza della volontà di ascoltare l’OSL in Commissione Bilancio. È una circostanza che ho condiviso direttamente con lei al telefono e rispetto alla quale aveva espresso consenso e disponibilità, ribadita anche pubblicamente in Consiglio», rivela Ruffino. «Di cosa si stupisce oggi, dunque? Del fatto che un presidente di Commissione pretenda trasparenza su un dissesto finora raccontato alla città senza alcun confronto preventivo?».

Il consigliere sposta poi l’asse del discorso sulle criticità tecnico-amministrative che gravano sull’ente, evidenziando i ritardi accumulate sulla tabella di marcia del risanamento:

I tempi scaduti: Ruffino ricorda che le norme imponevano di presentare il Bilancio Stabilmente Riequilibrato entro 90 giorni dall’emanazione del decreto, mentre l’atto «è arrivato dopo oltre un anno dalla dichiarazione di dissesto».

Viene ricordato che la predisposizione del BSR compete per legge al dirigente del settore finanziario, con l’obbligo del parere dei Revisori dei Conti, escludendo personalismi politici.

La critica di Ruffino si fa infine più ampia, investendo l’intera gestione finanziaria passata e presente della Monisteri, chiamata in causa sia come attuale assessore al Bilancio sia per i suoi trascorsi in giunta.

«Colpisce che la Sindaca non risponda nel merito delle questioni sollevate e preferisca far scarabocchiare un foglio Word su una corrispondenza tra me e l’OSL che non la riguardava minimamente», attacca il consigliere. «Oggi si finge spettatrice, dimenticando di aver partecipato pienamente alle decisioni finanziarie degli ultimi anni. Presto capiremo quali debiti ha fatto contrarre quando era assessore allo Sport e poi nei suoi anni da Sindaco».

Il Presidente della Commissione conclude rilevando il silenzio della prima cittadina anche nell’aula del Consiglio provinciale, dove entrambi siedono: «La propaganda può servire a tenere insieme una maggioranza che nei numeri non ha più, ma Modica sta vivendo una delle pagine più buie della sua storia e avrebbe bisogno di verità, non di comunicati rabbiosi e utili solo a nascondere un conclamato fallimento politico».

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