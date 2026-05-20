Dissesto a Modica, il sindaco Monisteri: «Primi pagamenti ai creditori». Poi l’affondo su Ruffino: «Scivolone istituzionale»

MODICA, 20 Maggio 2026 – Giornata di forti dichiarazioni a Modica sul fronte del risanamento economico dell’Ente. Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato una svolta importante nella gestione del dissesto finanziario, cogliendo l’occasione per lanciare un durissimo attacco politico all’indirizzo del Presidente della Commissione Bilancio, il consigliere Alessio Ruffino.

Sul piano economico, la prima cittadina ha confermato che l’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) ha ufficialmente avviato l’iter per liquidare le prime proposte transattive ai creditori del Comune.

«In linea con quanto dichiarato in conferenza stampa — spiega Maria Monisteri Caschetto — il percorso avviato produce i primi risultati tangibili. Ogni nostra dichiarazione è strettamente legata alla concretezza dei fatti».

Il clima si scalda però sul piano dei rapporti istituzionali. Al centro della polemica c’è l’istanza presentata via PEC lo scorso 12 maggio da Alessio Ruffino, il quale aveva richiesto una “giornata dedicata” di confronto con i componenti della Commissione di Liquidazione.

La risposta dell’organo di controllo è stata un netto diniego, con una nota ufficiale inviata per conoscenza anche al Sindaco. Una decisione che Monisteri definisce come l’ennesimo «scivolone istituzionale» del consigliere.

Il diniego dell’OSL poggia su precise basi normative che regolano gli enti in dissesto: l”Organo Straordinario di Liquidazione opera, per legge, in totale autonomia, è un organismo assolutamente indipendente da qualsiasi ufficio o organo politico del Comune.

Il Sindaco non ha usato giri di parole per stigmatizzare la condotta del Presidente della Commissione Bilancio, Ruffino, evidenziando il ruolo istituzionale e politico ricoperto da quest’ultimo anche a livello sovracomunale.

«Fa specie che gli alti funzionari dell’OSL, che stanno lavorando in maniera alacre ed eccellente, abbiano dovuto perdere tempo per ricordare regole che dovrebbero essere ben note a un consigliere comunale che è pure consigliere provinciale e Presidente della Commissione Bilancio di una città importante come Modica», attacca Monisteri.

Monisteri chiude con una sferzata ironica «Da qui, il mancato accoglimento dell’istanza cui Ruffino anelava. Eppure gli sarebbe bastato leggere, informarsi e chiedere per evitare una simile figura… ma forse, con lui, è pretendere troppo».

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