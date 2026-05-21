Delegazione Migrantes del Piemonte in visita a Pozzallo

Pozzallo, 21 maggio 2026 – Un itinerario nel cuore dell’accoglienza Quello appena iniziato da parte della delegazione migrantes del Piemonte guidati dal

vescovo di Asti, non è un semplice tour, ma un vero e proprio cammino di

discernimento e condivisione. Si è vissuto un momento significativo con la prima parte della visita dedicata a come

avvengono gli sbarchi grazie alla testimonianza di Vincenzo Morello e la

seconda con visita simbolo all’hotspot di Pozzallo, dove il Vicario del Prefetto dott. Gullì e il Direttore della cooperativa Hera, hanno spiegato come avvengono le procedure di primissima accoglienza.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha dato il benvenuto alla delegazione nella città natale di Giorgio La Pira. La visita si è conclusa con un pasto alla mensa dell’incontro padre Botterelli preparato con maestria dai volontari. Bellissime le parole del Vescovo di Asti rivolte alla città di Pozzallo: “grazie perché

voi mostrate il volto umano della chiesa e dell’Italia”.

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