Pozzallo, 21 maggio 2026 – Un itinerario nel cuore dell’accoglienza Quello appena iniziato da parte della delegazione migrantes del Piemonte guidati dal
vescovo di Asti, non è un semplice tour, ma un vero e proprio cammino di
discernimento e condivisione. Si è vissuto un momento significativo con la prima parte della visita dedicata a come
avvengono gli sbarchi grazie alla testimonianza di Vincenzo Morello e la
seconda con visita simbolo all’hotspot di Pozzallo, dove il Vicario del Prefetto dott. Gullì e il Direttore della cooperativa Hera, hanno spiegato come avvengono le procedure di primissima accoglienza.
Il Sindaco Roberto Ammatuna ha dato il benvenuto alla delegazione nella città natale di Giorgio La Pira. La visita si è conclusa con un pasto alla mensa dell’incontro padre Botterelli preparato con maestria dai volontari. Bellissime le parole del Vescovo di Asti rivolte alla città di Pozzallo: “grazie perché
voi mostrate il volto umano della chiesa e dell’Italia”.
Delegazione Migrantes del Piemonte in visita a Pozzallo
Pozzallo, 21 maggio 2026 – Un itinerario nel cuore dell’accoglienza Quello appena iniziato da parte della delegazione migrantes del Piemonte guidati dal
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1 commento su “Delegazione Migrantes del Piemonte in visita a Pozzallo”
Il cattocomunismo avanza…