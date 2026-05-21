Incidente sulla SP 25 Ragusa-Marina: scontro tra auto e autocarro, traffico in tilt e lunghe code

RAGUSA, 21 Maggio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 25, la fondamentale arteria viaria che collega il capoluogo ibleo alla frazione balneare di Marina di Ragusa.

Secondo le prime informazioni confermate da un esponente delle forze dell’ordine sul posto, il sinistro ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro.

L’impatto tra i due mezzi ha causato il blocco totale della circolazione. Code chilometriche.

La dinamica del sinistro resta ancora in fase di esatta determinazione da parte delle autorità competenti.

Stato dei soccorsi: Al momento non sono ancora note le condizioni di salute delle persone che si trovavano a bordo dei due veicoli coinvolti.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, impegnate nel duplice e delicato compito di gestire i flussi di traffico paralizzati e coordinare le complesse operazioni di sgombero dei mezzi dalla carreggiata per consentire il prima possibile il ripristino della normale viabilità.

foto Franco Assenza

Salva