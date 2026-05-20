M5S. Avviati i Gruppi Territoriali di Scicli e Pozzallo

Scicli/Pozzallo, 20 maggio 2026 – Avviati i gruppi territoriali di Scicli e Pozzallo, per un movimento che in provincia di Ragusa si struttura sempre di più ed è pronto a fare la propria parte tra la gente e nei prossimi, ormai imminenti, appuntamenti elettorali.

I due gruppi saranno coordinati rispettivamente da Gaetano Lasagna insieme a Bartolomeo Donzella per Scicli e da Salvatore Scala per Pozzallo. Due città che presto andranno al voto per le amministrative e dove il Movimento 5 Stelle vuole recitare un ruolo da protagonista. “I gruppi arrivano a questo risultato dopo un percorso di attivismo che va avanti da anni e che li ha visti sempre propositivi, impegnati in prima linea e attenti alle esigenze dei territori – dicono la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto -. Si tratta dunque del giusto riconoscimento per un percorso dal basso che ha sempre coinvolto non solo gli iscritti ma anche i componenti della cittadinanza, da sempre vicini al Movimento. Ci avviamo verso una stagione importante, dove sentiamo una rinnovata attenzione verso il M5S e ci faremo trovare pronti”.

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