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Modica | Pozzallo | Spettacolo | Vittoria

“Versi di Luce Giovani. Se mi desti t’ascolto”. Al via gli eventi conclusivi a Gela, Modica, Pozzallo e Vittoria

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Modica, 20 maggio 2026 – Il progetto nazionale di cinemapoesia per la scuola “Versi di luce giovani – Se mi desti t’ascolto. Dalla Poesia al Cinema” entra ufficialmente nella sua fase conclusiva. Dopo mesi di formazione, laboratori creativi ed elaborazioni artistiche che hanno coinvolto centinaia di studenti di ogni ordine e grado nelle città di Modica, Pozzallo, Vittoria e Gela, l’iniziativa promossa dal Cineclub 262 e dal Cinecircolo Stella Maris, si prepara a presentare al pubblico i frutti di questo intenso percorso. Il progetto, che prende spunto dal celebre verso “Se mi desti t’ascolto” tratto dalla poesia Fresca marina di Salvatore Quasimodo, di cui si celebrano i 125 anni dalla nascita, ha visto gli studenti tradurre in immagini questo verso e altri di poesia. Da febbraio a maggio infatti, i ragazzi hanno tradotto suggestioni poetiche e riflessioni contemporanee in cortometraggi, videopoesie e opere di videoarte incentrate su legalità, ambiente, contrasto al bullismo e inclusione sociale. Durante il percorso inoltre, hanno avuto modo di confrontarsi con diversi linguaggi cinematografici attraverso la visione di più opere filmiche. Ultimo importante appuntamento adesso, per gli studenti delle scuole superiori coinvolte, prima delle cerimonie di conclusione del progetto, sarà l’incontro e il confronto con la regista Paola Traverso e il noto produttore cinematografico Massimo D’Orzi. In programma tre proiezioni del docufilm “Storie di donne, uomini e comunità”. Una pellicola firmata dai registi Paola Traverso e Vincenzo Franceschini in cui si dà voce a chi sceglie, ogni giorno, di non aspettare il cambiamento ma di renderlo attuale e possibile. Opera esempio di dialogo tra cinema, comunità e narrazione del territorio. Questo il calendario:

Gela – 20 maggio, ore 16.30 – Cinema Hollywood

Modica – 21 maggio, ore 09:00 – Aula Magna dell’I.I.S. “Archimede”

Modica – 22 maggio, ore 14:30 – Aula Magna dell’I.I.S.S. “Giovanni Verga”

Colta questa importante opportunità, nei giorni a seguire, tutti gli studenti torneranno protagonisti. Verranno infatti proiettate le opere video realizzate dalle scuole di ciascun Comune coinvolto, secondo il seguente calendario:

Gela – 25 maggio, ore 16.30 – Cinema Hollywood

Pozzallo – 28 maggio, ore 09:30 – Cinema Giardino

Vittoria -: 29 maggio, ore 09:30 – Cinema Golden

Modica – 30 Maggio, ore 09:30 -Cinema Aurora

Al fine di lasciare alle scuole un’eredità concreta e duratura del progetto, nei prossimi mesi sarà donato un kit multimediale permanente. Un prezioso archivio di strumenti didattici che permetterà alle scuole di proseguire in totale autonomia l’insegnamento del linguaggio cinematografico.

Il progetto, guidato dalla responsabile scientifica Tiziana Spadaro, direttrice del Festival Versi di Luce, con la collaborazione di Elio Cassarino, Nausica Zocco e Giovanni Ragusa, è inserito nella cornice del 18° Festival Internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce” e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

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