Pozzallo. Vespa Summer 2026, arriva il raduno nazionale per gli 80 anni dello scooter più amato

POZZALLO, 20 Maggio 2026 – Il 13 e 14 giugno 2026, Pozzallo diventerà la capitale italiana dello scooter più amato al mondo ospitando il suo Primo Raduno Nazionale Vespa, intitolato ufficialmente “Vespa Summer 2026”. L’evento, organizzato dal dinamico Vespa Club Pozzallo sotto la guida del presidente Orazio La Pira, è inserito come prova ufficiale del Campionato Turistico Nazionale della Federazione Vespa Club d’Italia.

La manifestazione assume un valore storico straordinario: il 2026 segna l’80° anniversario della nascita della Vespa (1946-2026). Festeggiare gli ottant’anni di questo simbolo globale del design e della libertà “Made in Italy” in una cornice costiera mozzafiato renderà l’atmosfera semplicemente magica.

La scelta di Pozzallo come teatro di questo primo raduno nazionale non è casuale. Unica città marinara della provincia di Ragusa, Pozzallo è una vera e propria terrazza sul Mediterraneo, famosa per le sue immense spiagge di sabbia dorata e fine, bagnate da un mare cristallino che da decenni conquista la prestigiosa Bandiera Blu.

Il raduno offrirà ai partecipanti una cartolina vivente della città. Il fulcro dell’evento toccherà i simboli identitari del territorio. La Torre Cabrera, la maestosa fortificazione quattrocentesca che si affaccia sul mare, simbolo di Pozzallo, farà da sfondo d’eccezione al rombo pacifico delle Vespa storiche e moderne. I lungomari e le piazze, Piazza delle Rimembranze e i lungomari cittadini, con le loro palme e l’atmosfera tipicamente mediterranea, si trasformeranno in un museo a cielo aperto di colori e design d’epoca. I tramonti iblei, guidare la propria Vespa lungo la costa mentre il sole si tuffa nel mare tingerà l’esperienza di sfumature indimenticabili.

Per due giorni, centinaia di appassionati in arrivo da tutta Italia e dalla vicina Malta riempiranno le strade. Il raduno non sarà solo una sfilata di motori, ma una vera e propria immersione nella cultura profonda del territorio ibleo. I vespisti avranno l’opportunità di alternare i chilometri in sella alla scoperta delle bellezze barocche dell’entroterra ragusano e alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali, dove i sapori del mare incontrano le tradizioni contadine della contea.

Dato il forte richiamo dell’evento e la concomitanza con l’apertura ufficiale della stagione balneare, la macchina organizzativa si è mossa con largo anticipo. Il direttivo ha attivato una rete di strutture ricettive convenzionate (hotel, B&B e appartamenti) per garantire la migliore accoglienza possibile.

Tramite i canali ufficiali, tra cui la pagina Instagram del Vespa Club Pozzallo, gli organizzatori raccomandano a tutti i club e ai singoli vespisti di prenotare i pernottamenti quanto prima, specificando la partecipazione a “Vespa Summer 2026” per usufruire delle agevolazioni e assicurarsi un posto in prima fila in questo weekend di festa.

“Sarà una festa bellissima – assicura La Pira – Uomini e donne che credono ancora che il mondo sia migliore visto da una sella bassa, con il motore che vibra sotto e il paesaggio che scorre senza filtri. E sì, vi aspettiamo a braccia aperte. Il tutto nella bellissima cornice della città di Pozzallo, perla del Mediterraneo, meta di tantissimi turisti. Sarà una “due-giorni” con tante sorprese che stiamo organizzando col mio fantastico team di collaboratori”

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