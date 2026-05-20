Scollo. “Garantire decoro e sicurezza nell’area esterna dell’Ospedale di Comiso”

Comiso, 20 maggio 2026 – Il consigliere comunale Gaetano Scollo (Partito Democratico) ha trasmesso una segnalazione formale al sindaco di Comiso riguardo alle condizioni dell’area esterna dell’ospedale “Regina Margherita”, con particolare riferimento al parcheggio e alle zone adiacenti agli impianti tecnici, aree di pertinenza dell’Asp di Ragusa.

Dalle verifiche effettuate emergono sterpaglie diffuse, vegetazione incolta e materiale secco in prossimità di gruppi elettrogeni, percorsi pedonali e spazi utilizzati quotidianamente da personale sanitario, utenti e visitatori. La documentazione fotografica realizzata in concomitanza con la segnalazione evidenzia una situazione che presenta criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza, soprattutto in relazione alla presenza di impianti sensibili.

Pur trattandosi di un’area non rientrante nelle competenze del Comune di Comiso, il consigliere Scollo ha richiesto che la segnalazione sia trasmessa con urgenza all’Asp di Ragusa, affinché l’azienda possa programmare e avviare gli interventi necessari di pulizia, rimozione delle sterpaglie e messa in sicurezza dell’intera area esterna. «È fondamentale – sottolinea Scollo – garantire condizioni adeguate di sicurezza e decoro in un luogo frequentato ogni giorno da cittadini e operatori sanitari. L’Asp intervenga tempestivamente per eliminare ogni possibile rischio».

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