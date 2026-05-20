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Dramma sulla Ragusa–Catania: furgone piomba sul cantiere del raddoppio, feriti diversi operai

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RAGUSA/CATANIA, 20 Maggio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la SS 514 Ragusa–Catania, riaccendendo bruscamente i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri stradali. Nel tratto attualmente interessato dai lavori per la costruzione del lotto della futura autostrada, alcuni operai edili stradali sono stati travolti da un autocarro furgonato in transito.

Le circostanze del violento impatto sono ancora in corso di accertamento.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente data la gravità dello scenario. Sul posto sono confluite ben quattro ambulanze del 118 SUES, inviate dalle postazioni più vicine.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto per stabilizzare i feriti, per poi disporne il trasferimento d’urgenza. Tutti gli operai coinvolti nel sinistro sono stati trasportati all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per essere sottoposti a esami approfonditi e alle cure necessarie.

I rilievi di rito sono affidati alla Polizia Stradale di Ragusa, intervenuta sul posto per gestire l’emergenza e avviare le indagini. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, concentrandosi in particolare su alcuni elementi chiave: la posizione e la velocità del furgone al momento dell’impatto, la corretta installazione dei segnali di delimitazione e messa in sicurezza del cantiere.

Eventuali responsabilità da parte del conducente del mezzo pesante.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La SS 514 rappresenta l’unica arteria primaria e strategica di collegamento diretto tra le province di Ragusa e Catania, ed è quotidianamente interessata da intensi flussi di traffico. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi della Polstrada e la successiva messa in sicurezza dell’area, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti e deviazioni.

Il drammatico episodio odierno conferma la grande vulnerabilità degli operai della manutenzione stradale, quotidianamente esposti a rischi elevatissimi lungo una delle tratte più trafficate e delicate del territorio siciliano.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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