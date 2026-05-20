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Politica | Pozzallo

Pozzallo. Al via i lavori di realizzazione del “Villaggio della solidarietà”

Il Sindaco Roberto Ammatuna: Da simbolo di illegalità a spazio di comunità.
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Pozzallo, 20 maggio 2026 – Partono i lavori che porteranno alla realizzazione del “Villaggio della solidarietà” a Pozzallo. L’intervento riguarda il riuso dell’immobile confiscato alla mafia in contrada Scaro, destinato alla realizzazione di un Centro Antiviolenza e di un Centro Polifunzionale denominato “Villaggio della Solidarietà”.
Il progetto prevede il recupero dell’edificio in muratura esistente, nel rispetto della sua identità storica, la realizzazione di una sala conferenze e un nuovo edificio destinato a Centro Antiviolenza. Gli spazi saranno progettati per garantire accoglienza, riservatezza, sicurezza e funzionalità, con aree dedicate all’ascolto e coffee point, pensato come luogo di attesa public relations. Inoltre, saranno realizzati nuovi impianti tecnologici, un impianto fotovoltaico e una sistemazione esterna attenta alla qualità architettonica e all’inclusione. Valore dell’appalto: 1.752.600,26 €. Finanziamento: Unione Europea – NextGenerationEU. PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 2.
Un progetto, dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna, che restituisce alla comunità un bene sottratto alla criminalità, ristrutturato e trasformato in luogo di solidarietà, tutela e rinascita sociale.

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