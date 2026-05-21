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Scicli

Forza Italia Scicli: approvato il bilancio. “Un atto di responsabilità per la città”

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Scicli, 21 maggio 2026 –  L’approvazione del bilancio di previsione segna un punto di svolta per la gestione amministrativa di Scicli. Un passaggio cruciale che mette in sicurezza i conti del Comune e getta le basi per la programmazione economica e sociale del territorio.

Sull’esito del voto in aula interviene il gruppo politico di Forza Italia, che sottolinea la centralità del proprio ruolo e la maturità politica dimostrata durante l’approvazione dello strumento finanziario.

I vertici locali del partito hanno voluto rimarcare come la decisione di sostenere l’atto finanziario sia figlia di una precisa visione della politica, orientata al pragmatismo e alla tutela della collettività: “L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per garantire stabilità amministrativa, servizi efficienti e programmazione per il futuro della nostra città. Forza Italia ha scelto, ancora una volta, la strada della responsabilità e del senso istituzionale, mettendo al primo posto il bene della comunità e gli interessi dei cittadini.”

Con il bilancio approvato, l’ente comunale avrà ora la piena capacità di spesa per garantire la continuità dei servizi essenziali, sbloccare investimenti strategici e rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti e delle imprese del territorio.

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