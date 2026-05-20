Terrore sulla SP2 Acate–Vittoria: inseguito dai randagi spunta sulla provinciale e viene travolto da un’auto

ACATE, 20 Maggio 2026 – Un drammatico quanto singolare incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 2 (SP2), l’arteria che collega Acate a Vittoria. Un giovane di origini magrebine è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’utilitaria nel tentativo di sfuggire al violento attacco di un branco di cani.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il giovane stava percorrendo una stradina secondaria quando è stato puntato e inseguito da alcuni cani randagi. Preso dal panico e nel tentativo disperato di seminare gli animali, il ragazzo è sbucato improvvisamente sulla carreggiata della provinciale proprio mentre sopraggiungeva una Fiat 500 bianca che viaggiava in direzione Vittoria.

L’impatto con l’auto è stato violentissimo, come testimoniano anche i gravi danni visibili sul parabrezza del mezzo, letteralmente sfondato dal corpo del giovane. Il ragazzo è stato prima sbalzato sul cofano e poi proiettato a terra a diversi metri di distanza. A salvargli la vita è stato un dettaglio fondamentale: il giovane indossava il casco, un dispositivo di protezione che ha evitato conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi fatali.

La macchina dei soccorsi e della sicurezza si è attivata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per i rilievi stradali e la ricostruzione della dinamica, il personale della Protezione Civile di Acate per il supporto logistico.

I sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito sul posto e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e l’esecuzione dei rilievi planimetrici volti a verificare l’esatta dinamica dello scontro, la Strada Provinciale 2 è rimasta parzialmente chiusa al traffico, registrando rallentamenti alla circolazione. L’episodio torna a fare accendere i riflettori sulla delicata e mai risolta problematica del randagismo nelle aree rurali e limitrofe alle arterie extraurbane del territorio ibleo.

foto Franco Assenza

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