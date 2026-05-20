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Pozzallo | Politica

Ordine pubblico a Pozzallo. Il Sindaco riceve Associazioni e cittadini

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Pozzallo, 20 maggio 2026 – Si è tenuto un incontro presso il Comune di Pozzallo focalizzato sui temi dell’ordine
pubblico e della sicurezza urbana, con particolare attenzione alla gestione delle ore notturne e dei fine settimana nel centro storico.
Al tavolo del confronto erano presenti:
Il Sindaco di Pozzallo, il Responsabile del Settore della Polizia Municipale, i
rappresentanti dell’Associazione “Albero Storto”, alcuni titolari di bar e pub del
centro storico ed una folta delegazione di giovani e di liberi cittadini.
Durante il dibattito i presenti hanno espresso l’esigenza di incrementare i livelli di
sicurezza percepita e reale. In particolare, è stato richiesto un presidio fisso delle
forze dell’ordine nelle aree più frequentate, un rafforzamento del pattugliamento,
specialmente durante le ore notturne dei fine settimana. Non solo controllo, ma anche prevenzione.
L’incontro si è concluso con una forte convergenza di intenti tra l’Amministrazione e i presenti.
Oltre alle misure di vigilanza, si è concordato di agire alla radice del problema attraverso l’inclusione sociale.
È stato stabilito di redigere un progetto congiunto di mediazione educativa che metta
al centro i giovani e i soggetti più a rischio, promuovendo il dialogo, il rispetto delle regole e la sana convivenza civile.

© Riproduzione riservata
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