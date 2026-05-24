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Attualità | Comiso

A Comiso si ricordano Ciccio Raffa e Graziella Ingafù

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Comiso, 24 Maggio 2026 – . Grande partecipazione ed emozione per la 10ª edizione del riconoscimento regionale “Ciccio Raffa e Graziella Ingafù”.

La manifestazione è stata promossa dall’Associazione Culturale Aldebaran presso l’Auditorium “Carlo Pace” di Comiso, con il patrocinio del Comune di Comiso e la collaborazione del Lions Club Comiso Terra Iblea. Nel corso della serata, dedicata al valore educativo e umano della scuola e degli insegnanti, il Lions Club Comiso Terra Iblea ha voluto testimoniare concretamente il proprio impegno nel mondo della formazione, della cultura e della crescita delle nuove generazioni.
Momento particolarmente significativo della manifestazione è stata la consegna di un riconoscimento speciale alla dirigente scolastica Caterina Giudice, figura di riferimento per il territorio e per il mondo dell’istruzione, per la costante attenzione ai temi dell’inclusione, della legalità e della valorizzazione dei giovani.
Il riconoscimento è stato consegnato dalla presidente in coming Francesca Cassarino, alla presenza del presidente della VIII Circoscrizione Lions, Prof. Luigi “Gigi” Bellassai, che ha condotto l’intera manifestazione sottolineando il valore sociale dell’educazione e il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e solidale. Sono inoltre intervenuti i soci Lions Lucia Diara e Francesco Leonardi, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza del mondo lionistico alle realtà educative e culturali del territorio, confermando l’impegno concreto dei Lions nel promuovere iniziative a favore della comunità e delle nuove generazioni. Nel suo intervento, il presidente Bellassai ha evidenziato come i Lions siano da sempre impegnati accanto alle istituzioni scolastiche attraverso progetti dedicati ai giovani, alla prevenzione del disagio, alla promozione della legalità e dell’inclusione sociale, ribadendo l’importanza di sostenere quotidianamente il lavoro di docenti e dirigenti scolastici. La serata, arricchita dalla presenza di ospiti musicali e rappresentanti del mondo associativo e culturale, ha rappresentato un importante momento di condivisione e riconoscimento per quanti operano ogni giorno nel campo dell’educazione, contribuendo alla crescita culturale e civile del territorio.

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