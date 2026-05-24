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Kudos Modica. Michele Cappello bene alla finale nazionale Gold

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 maggio 2026
Ottimo risultato per Michele Cappello della Kudos alla Finale Nazionale Gold Allievi di Ginnastica Artistica Maschile, andata in scena a Montevarchi il 23 e 24 maggio, uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale giovanile. La manifestazione ha visto la partecipazione dei migliori ginnasti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle diverse categorie Gold per contendersi il titolo nazionale.

Il giovane ginnasta della Kudos, Michele Cappello, accompagnato e seguito dal tecnico Angelo Floridia, ha affrontato la competizione con determinazione e grande impegno, confrontandosi con alcuni dei migliori talenti italiani della categoria.

Al termine della gara Michele ha conquistato un positivo 21° posto nazionale, risultato che conferma il percorso di crescita dell’atleta e il lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Partecipare ad una finale nazionale rappresenta già un importante traguardo sportivo e formativo, oltre ad essere un’esperienza preziosa per il futuro agonistico del giovane ginnasta.

Per la Kudos e per il tecnico Angelo Floridia arriva dunque un’altra esperienza di prestigio in una competizione di altissimo livello, con la consapevolezza di poter continuare a crescere e migliorare gara dopo gara.

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