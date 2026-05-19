Tavolo Tecnico, focus su strisce blu e patrimonio comunale: Minardo “Strumento utile per affrontare le urgenze della città”

Modica, 19 maggio 2026 – Si è svolta ieri un’altra riunione del Tavolo Tecnico, nel corso della quale sono stati affrontati i temi inseriti all’ordine del giorno, con particolare attenzione alla gestione delle strisce blu e al censimento degli immobili comunali. L’incontro ha rappresentato un ulteriore momento di confronto operativo tra i partecipanti, finalizzato ad approfondire alcune delle questioni ritenute prioritarie per l’amministrazione cittadina e per l’organizzazione dei servizi comunali. Al termine della seduta, i lavori sono stati aggiornati al prossimo 28 maggio 2026 alle ore 18:00. In quella occasione si procederà con l’insediamento ufficiale del Tavolo Tecnico, la nomina del coordinatore e del segretario, oltre alla definizione del metodo di lavoro e all’esame delle principali urgenze sulle quali elaborare le prime proposte risolutive. Sull’attività del Tavolo Tecnico è intervenuta la Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, che ha sottolineato l’importanza dell’organismo come strumento di confronto e programmazione. “Credo fortemente nell’efficienza del Tavolo Tecnico e sono propositiva in tale senso – dichiara la Presidente del Consiglio Comunale –. Ritengo fondamentale creare un luogo stabile di dialogo e collaborazione capace di affrontare con metodo le problematiche più urgenti della città. Per questo ribadisco l’importanza della sua istituzionalizzazione mediante delibera di Giunta”. Minardo ha inoltre evidenziato come il lavoro condiviso possa contribuire a individuare soluzioni concrete e rapide, soprattutto su temi delicati come la gestione della sosta a pagamento e la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale. “L’obiettivo – aggiunge – è costruire un percorso serio, trasparente ed efficace, che possa produrre risultati utili per la comunità e supportare l’azione amministrativa attraverso proposte operative e una programmazione chiara”. La prossima riunione del 28 maggio sarà quindi decisiva per definire la struttura organizzativa del Tavolo Tecnico e avviare ufficialmente le attività operative.

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